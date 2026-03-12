ВСУ сбили ударную "Молнию" РФ дроном с ситкометом "Пташка": не РЭБ и не зенитка (видео)

В сети появилось видео, как дрон-перехватчик с ситкометом "Пташка" обезвредил один из самых опасных ударных беспилотников "Молния" Российской Федерации. При этом выстрел многоразовой "Пташки" стоил в 30 раз дешевле ударной российской цели. Как работает новый перехватчик Вооруженных сил Украины?

Видео с кадрами удара появилось в Telegram-канале Ptashka Drones. На 26-секундной записи — кадры воздушной "охоты" за российской "Молнией" на неуказанном отрезке фронта. Отмечается, что такого сбивания зрители еще не видели. В кадре — запись с камеры дрона-перехватчика "Пташка", который выстрелил сеткой по БпЛА РФ. Через мгновение после этого российское устройство потеряло управление и упало на землю.

Дроны ВСУ — что известно о "Пташке"

На странице компании-производителя сравнили стоимость сбитой "Молнии" и выстрела многоразовой "Пташки". Выяснилось, что российский дрон стоит, условно, 1000 долл. (около 44 тыс. грн по текущему курсу НБУ), а один выстрел сетки — 1500 грн. Разница в стоимости цели и оружия — в 29 раз. Отмечается, что новое оружие ВСУ будет "умножать на ноль" российские усилия. На портале компании видим, что "Пташка" — это многоразовый дрон типа Mavic, к которому снизу пристроили сеткомет — восьмипалую (или четырехпалую) конструкцию, которая держит капсулу с сеткой и выстилает ею по цели.

