Сами распространили кадры: россияне ударили дронами по авто гуманитарной миссии ООН в Херсоне (видео)

В Херсоне автомобили Управления ООН по координации гуманитарных дел попали под атаку FPV-дронов. Кадры ударов впоследствии опубликовали сами российские оккупанты на пропагандистских ресурсах.

По данным из видео, один удар был нанесен во время движения колонны по городской улице, а второй — уже возле здания гуманитарной миссии, где транспорт стоял с четкими пометками ООН, сообщает "АрмияИнформ". Представитель миссии ООН после инцидента заявил, что не может сказать, кто именно совершил атаку по автомобилям гуманитарной организации, сообщает пресс-служба ООН в соцсети X.

На обнародованных кадрах видны удары FPV-дронов по машинам с маркировкой ООН. Видео были размещены на российских пропагандистских ресурсах. Первая атака произошла во время движения колонны гуманитарной миссии по одной из улиц Херсона. На записях видно, как беспилотник приближается к автомобилям и наносит удар. Вторую атаку осуществили уже после того, как транспорт остановился возле здания гуманитарной миссии. Автомобили находились на стоянке рядом с офисом организации.

Відео дня

Как видно на кадрах, транспортные средства имели официальную маркировку ООН и все необходимые опознавательные знаки. Именно поэтому говорить о случайном поражении или ошибке нет оснований.

Речь идет о сознательном ударе по гуманитарной миссии. Атака на транспорт международной организации с четкими отметками должна рассматриваться как военное преступление. Также отмечается, что российские оккупанты не скрывали факта удара, а наоборот — сами распространили видео атак в соцсетях и пропагандистских Telegram-каналах.

Видео ударов по автомобилям ООН в херсонском микрорайоне Остров появилось в российском Telegram-канале "От Мариуполя до Карпат". Авторы сообщения заявили, что атаку якобы совершили операторы дронов подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр". В этом Telegram-канале российские военные регулярно публикуют записи атак по Херсону и его жителям. Впоследствии видео с ударом по машинам гуманитарной миссии ООН было удалено, однако копия публикации осталась в архиве, сообщает "Милитарный".

Реакция ООН на атаку РФ

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер во время общения с журналистами заявил, что атаки на гуманитарные конвои, которые Россия осуществила во время очередного обстрела Украины, являются недопустимыми, сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

"Я провел значительную часть прошлой ночи, общаясь по телефону с коллегами в Украине, после того, как конвои Управления ООН по координации гуманитарных дел подверглись двойному удару вблизи линии фронта. Это абсолютно недопустимо", — заявил Том Флетчер.

Он подчеркнул, что ООН требует проведения полного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности. Также организация ожидает от государств-членов гарантий безопасности для гуманитарных миссий и работников. Во время того же брифинга заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак сообщил детали атаки на гуманитарную миссию в Херсоне.

"Сегодня, когда доставляли очередной конвой с помощью гражданским, проживающим в микрорайоне Остров — одном из наиболее пострадавших районов Херсона, — четко обозначенный автомобиль ООН получил серьезные повреждения в результате двух ударов дронов", — сказал Фархан Гак.

Он отметил, что гуманитарная миссия доставляла местным жителям продукты питания и солнечные лампы для жителей труднодоступного района города. По словам Гака, сотрудникам ООН удалось безопасно покинуть место атаки. В то же время он отметил, что подобные удары по гуманитарным миссиям уже не являются единичными случаями.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ООН дать четкую оценку российскому удару по гуманитарному конвою в Херсонской области. Глава МИД заявил, что российские FPV-дроны атаковали работников ООН, среди которых были представители руководства Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине, которые занимались доставкой помощи жителям Херсона.

Напомним, что российские войска усилили дистанционное минирование Херсонской области с помощью дронов и артиллерии. По данным местных властей, боеприпасы маскируют под бытовые предметы, которые могут представлять опасность для гражданских.

Ранее мы также информировали, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Херсоне временно прекратили движение троллейбусов. В городских властях заявили, что ограничения ориентировочно будут действовать в течение недели. Причиной решения стали постоянные обстрелы и угроза атак российских дронов.