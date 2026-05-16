Пошкоджено виходи з метро, магазин та житловий будинок: РФ вдарила "Шахедами" по Харкову

У ніч на 16 травня російські війська кілька разів завдавали ударів безпілотниками типу "Шахед" по Харкову, внаслідок чого у місті є руйнування цивільної інфраструктури.

Зокрема пошкоджено два виходи з метро, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Приліт стався у дорогу — пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу міськелектротранспорту", — написав Терехов.

Згодом він уточнив, що також пошкоджено тролейбус та зупинку громадського транспорту. А голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок та магазин.

Крім удару по центральному Шевченківському району Харкова, прильоти протягом ночі зафіксували у Київському, Основ'янському та Холодногірському районах.

За словами Синєгубова, в Київському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на дитячій майданчик.

На момент публікації матеріалу було відомо про одного постраждалого внаслідок російської атаки на Харків.

