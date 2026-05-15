Серед цілей Офіс президента: Зеленський попередив про удари РФ по центрах ухвалення рішень (фото)

Росія готується до нових ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні — про це свідчать дані української розвідки.

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про нові удари РФ по Україні

"Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну", — пише президент.

На опублікованому ним фото видно Офіс президента в Києві.

Також Зеленський розповів, що обговорювалися заходи України у відповідь на російські удари, які забирають життя людей.

"Ми справедливо завдаємо удари по російській нафтовій промисловості, військовому виробництву та особам, які безпосередньо скоюють військові злочини проти України та українців", — зазначив Зеленський.

Масований удар РФ по Україні 14 травня

Нагадаємо, що 14 травня РФ здійснила масований удар РФ по Україні. За інформацією президента України Володимира Зеленського, РФ від початку атаки випустила понад 1500 дронів. Основною ціллю нічної атаки був Київ. За ніч ворог використав понад 670 ударних дронів і 56 ракет.

Він зазначив, що удари завдавалися балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. У столиці зафіксовано пошкодження на 20 локаціях.

Також у Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що вночі ЗС РФ використали три аеробалістичні ракети "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101. Також були запущені дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори.