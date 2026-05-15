Среди целей Офис президента: Зеленский предупредил об ударах РФ по центрам принятия решений (фото)

Россия готовится к новым ударам по "центрам принятия решений" в Украине — об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили документы, которые свидетельствуют о подготовке россиянами новых ракетно-дронных ударов по Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о новых ударах РФ по Украине

"Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты. Конечно, мы приняли к сведению эту информацию. Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство. России надо заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину", — пишет президент.

Відео дня

На опубликованном им фото видно Офис президента в Киеве.

Также Зеленский рассказал, что обсуждались меры Украины в ответ на российские удары, которые уносят жизни людей.

"Мы справедливо наносим удары по российской нефтяной промышленности, военному производству и лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев", — отметил Зеленский.

Массированный удар РФ по Украине 14 мая

Напомним, что 14 мая РФ осуществила массированный удар РФ по Украине. По информации президента Украины Владимира Зеленского, РФ с начала атаки выпустила более 1500 дронов. Основной целью ночной атаки был Киев. За ночь враг использовал более 670 ударных дронов и 56 ракет.

Он отметил, что удары наносились баллистикой, аэробаллистикой, крылатыми ракетами. В столице зафиксированы повреждения на 20 локациях.

Также в Воздушных силах ВСУ отчитались, что ночью ВС РФ использовали три аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Также были запущены дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы.