Повреждены выходы из метро, магазин и жилой дом: РФ ударила "Шахедами" по Харькову

В ночь на 16 мая российские войска несколько раз наносили удары беспилотниками типа "Шахед" по Харькову, в результате чего в городе есть разрушения гражданской инфраструктуры.

В частности повреждены два выхода из метро, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Прилет произошел в дорогу — повреждены два выхода из метро, контактная сеть горэлектротранспорта", — написал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что также повреждены троллейбус и остановка общественного транспорта. А председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что разрушениям подвергся многоквартирный жилой дом и магазин.

Кроме удара по центральному Шевченковскому району Харькова, прилеты в течение ночи зафиксировали в Киевском, Основянском и Холодногорском районах.

По словам Синегубова, в Киевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на детскую площадку.

На момент публикации материала было известно об одном пострадавшем в результате российской атаки на Харьков.

Напомним, 15 мая россияне ударили дронами по авто гуманитарной миссии ООН в Херсоне.

В этот же день Владимир Зеленский предупредил об ударах РФ по центрам принятия решений.