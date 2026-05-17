Пожар на АЗС, изуродованные дома и авто: РФ ночью атаковала Харьков, Днепр и Запорожье

В ночь на 17 мая российские войска нанесли удар "Шахедами" по Харькову, Запорожью и Днепру, в результате чего во всех городах зафиксированы разрушения. Есть раненые.

В Харькове от одного взрыва вспыхнули сразу семь автомобилей, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В результате попадания вражеского "шахеда" произошло возгорание семи автомобилей. Еще около десяти автомобилей получили повреждения", — написал Терехов.

Он уточнил, что в окружающих многоэтажных домах взрывной волной повреждено остекление окон.

"Также получила повреждения электросеть уличного освещения", — отметил Терехов.

Удар ВС РФ по Днепру и Запорожью

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что из-за российской атаки в Днепре произошло несколько возгораний.

"Один человек получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр. 70-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Загорелся частный дом", — пояснил Ганжа.

Разрушенный дом в Днепре Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме того, россияне атаковали дроном автозаправку в Запорожье, из-за чего там вспыхнул пожар.

"Ранена 25-летняя женщина в результате вражеской атаки по автозаправке в Запорожском районе. Ей оказали необходимую медицинскую помощь", — отметил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Напомним, в ночь на 16 мая ВС РФ несколько раз наносили удары "Шахедами" по Харькову.

15 мая россияне ударили дронами по авто гуманитарной миссии ООН в Херсоне.