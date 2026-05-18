"Произошла чудовищная ошибка": россияне атаковали "Шахедом" китайское судно, — Плетенчук

Во время атаки по Украине в ночь на 18 мая российские войска атаковали китайское судно, которое находилось в территориальных водах Украины.

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, ВС РФ ударили по кораблю "Шахедом".

"Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" оприходовать китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое. "Произошла чудовищная ошибка", товарищи?" — говорится в публикации.

В командовании эту информацию пока никак не комментировали. Согласно сводкам, ВМС ВС Украины за прошедшие сутки уничтожили 24 "Шахеда/Герберы".

Информация об ударе по торговому судну Китая появилась накануне запланированного визита кремлевского диктатора Владимира Птуина в КНР. Он пробудет в Китае с 19 по 20 мая, отправившись туда вскоре после Трампа.

Поездка, как отмечается, состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит приурочат к подписанию договора "о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве". При этом стороны будут обсуждать "основные международные и региональные проблемы".

Напомним, во время встречи в Пекине Дональд Трамп и Си Цзиньпин планировали обсудить искусственный интеллект, Иран и войну в Украине. Президент США прибыл в Китай вместе с руководителями крупнейших технологических компаний, среди которых Илон Маск и Тим Кук.

Во время прогулки двух лидеров по территории комплекса Чжуннаньхай в центре Пекина, где растут вековые деревья, Си подчеркнул, что иностранных гостей в эту часть правительственного квартала приглашают крайне редко. Однако Владимир Путин ранее уже посещал закрытую достопримечательность.