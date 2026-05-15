Визит Трампа в Китай и переговоры с Си Цзиньпинем: важно для Украины, но не сразу

Крайне важная встреча, которая может положить начало оформлению мира с двумя полюсами. Но это не холодная война потому что:

Страны крайне сильно зависимы друг от друга в экономике Государства, которые оказались "посреди", настроены сотрудничать как с одними, так и с другими Возможно, самое важное. Кроме нежелания прямой стычки и, тем более войны, оба государства к таковой банально не готовы.

Стартовые позиции, или С "какими картами" на руках встречаются Трамп и Си

Перед встречей США попытались получить политическое преимущество. Ниже приведу основные направления. Где были как удачные моменты, так и откровенные провалы:

Активно работали по получению контроля над мировой логистикой (что крайне чувствительно для КНР). Это вопросы портов в Панамском канале, активизация работы с Никарагуа (после кейса Венесуэлы), что поставило крест (пока что) на проекте "канала Никарагуа", заигрывание с Египтом, желание заполучить Гренландию. Трек Дмитриева с разговорами об арктике, кстати, тоже можно считать попыткой Кремля продать свой функционал в зоне интересов США. Изменили подход к вопросам доступа к критическим для себя материалам. Новая стратегия национальной безопасности, переговоры с государствами, имеющими такие залежи, та же сделка о ресурсах с Украиной. Упомянутый трек Дмитриева (как игра Москвы). И даже переговоры с Лукашенко по калийным удобрениям (Китай зависит от них и Беларусь, в зависимости от года от 20% до 30% китайского импорта) Попытки давления на государства "между" США и КНР. В том числе настойчивые рекомендации государствам ЕС вступить в фактически торговую войну с Китаем. При том, что сами США не могли поднять тарифы для КНР (точнее, пытались, но пришлось откатиться назад). Венесуэла. Смена Мадуро и получение под контроль нефтяного экспорта — удар по китайским интересам. Вашингтон, естественно, предложил Пекину продолжать торговать. Но через США и в режиме "General License" – временных исключений из санкционных режимов. Что не удовлетворило Пекин и в январе последовал запрет для китайских компаний импортировать сырье из Венесуэлы. А МИД КНР прямым текстом заявил, что режим "лицензий" их не удовлетворяет. Война в Иране (партнере Индии и Китая и поставщике нефти в эти страны) — из той же оперы. Но тут у Трампа все пошло не по плану. Венесуэльского кейса не получилось, революции тоже. А это задумывалось, видимо, как ключевой кейс демонстрации превосходства. Сработай там "Венесуэльский кейс", Трамп полетел бы в Пекин как "победитель". А Тегеран "вдруг" отказался сдаваться. Визит в Пекин перенесли. Переносить еще раз — это было бы сродни самоунижению и демонстрации слабости. Поэтому Трамп полетел к Си с нерешенным вопросом. Как, кстати, и вопрос "мира между РФ и Украиной". Ситуация аналогичная — США пытались, но самостоятельно и в своих интересах решить вопрос не смогли.

Китай, со своей стороны так не не сидел сложа руки. Тоже с историями успехов и неудач.

Что можно отнести к удачам Китая

Резкую активизацию ШОС и формирование формата ШОС+. Причем последний — рамки для сотрудничества в чрезвычайно широком поле. От безопасности до вопросов образования. То, что ключевые региональные лидеры стали его участниками есть явным успехом Пекина. Равно как и сближение с Индонезией и Малайзией: планы Трампа влиять на логистику Малаккским проливом будет крайне сложно реализовать (для справедливости — США попытались "вернуть" Индонезию договором об оборонном сотрудничестве, но пока без явного результата) Политика на европейском направлении. Трамп не на шутку напугал своей непоследовательностью государства Европы. И лишь осень 2025-зима 2026 прошли под знаком регулярных встреч европейских лидеров с СИ. Фактически, все государства ядра ЕС так или иначе но провели переговоры о расширении сотрудничества с Китаем. То есть, Европа не согласилась на роль "дубинки Трампа" и выбрала путь развития отношений с Пекином. Южная Корея — визит руководства Южной Кореи и начало предметного диалога в области не только экономики, но и региональной безопасности можно назвать наибольшим успехом китайской дипломатии весны 2026. И наилучшим бонусом для КНР от американо-израильской агрессии против Ирана. Тайвань. Визит на материк лидера партии Гоминьдан Чжэн Ливень, которая пригласила Си посетить остров когда она станет "его хозяйкой" — дорогого стоят. Равно как и диалог о возобновлении политики "консенсуса 1992 года" (то, что на материке называют "Одна страна-две системы"). В конце концов, Гоминьдан наглухо заблокировал рекордный оборонный бюджет Тайваня, который планировалось потратить на закупку американского оружия. Что было легко сделать, учитывая что в стране работает "правительство меньшинства" (ДПП имеет лишь 51 голос в Законодательном Юане). Провал идеи Трампа создать "нефтяную удавку" для КНР выводя последовательно с рынка Венесуэлу, Иран и, в будущем, пытаясь развить сотрудничество с РФ. Китайцы умеют играть в долгую и, начиная с сентября 2025 приступили с интенсивному наполнению стратегических резервов нефти. В результате создан "запас" из 1,6…1,8 миллиарда баррелей. Это, на минуту, более 75 дней потребления (или 120-130 дней импорта) всего Китая. Именно поэтому, кстати, Пекин спокойно наблюдал за попытками Трампа добиться реальной "победы" над Ираном.

К неудачам можно отнести фактический "проигрыш" Никарагуа. А так же вызванную войной в Иране паузу в реализации проекта "южного сухопутного коридора" Пояса и Пути.

И тут стоит упомянуть еще один важный фактор — Китайско-американский торговый пакт — первая фаза. Где США обязались по ряду позиций не увеличивать пошлины, а Китай брал обязательства выкупить в 2019-22 американских товаров на 200 млрд. По результатам, Пекин почти выполнил свои обязательства — даже с учетом 2020, по согласованным товарным группам "выбрал квоты" на 189-195 млрд. А вот США, с учетом попыток Трампа "играть в Тарифы" были крайне близки к полному развалу системы договоренностей. Но Трамп, если помните не преуспел в шантаже Си тарифами 100+%. Пикантность ситуации в том, что торговое соглашение было подписано американским президентом по имени… Дональд Трамп в 2019 году.

О чем будут говорить Си и Трамп

Подходим к ключевым темам и возможным результатам встречи. Первая из двух (вторая будет в Вашингтоне) встреч будет в основном посвящена двухсторонним отношениям. От того, с чем поедет Трамп зависит будет ли масштабная торговая война (которая может обрушить экономики "срединных стран")? А так же станут понятны контуры подходов сторон по согласованию друг с другом зон собственного влияния. Полноценная система отношений на данном этапе не возникнет.

Американо-китайские отношения

Фаза 2 торгового соглашения так и не была согласована в 2022-25 годах. Тому есть объективные и субъективные причины. Сейчас стороны, вероятно, уже оценили риски полноценной торговой войны. А значит вероятность активной работы над вторым соглашением крайне велика. Где логика будет той же:

"За бортом" оставят несколько сфер в которых страны непримиримые конкуренты. Вероятно, речь будет идти о системах ИИ, микроэлектронике. Но вот по сотрудничеству в области торговли чипами могут договориться. Китай вновь возьмет на себя обязательства увеличить закупки американской продукции. В этот раз Трамп будет налегать на теме нефти (что важно для него с точки зрения внутренней политики) и сельхозпродукции (уменьшение китайских квот на покупку американских сои и кукурузы больно бьет по фермерам. Которые в массе своей голосуют за Трампа). Крайне интересным будет вопрос сотрудничества (либо конкуренции) в области автопрома. С одной стороны Трамп пытается вернуть производство в США. С другой Китай активно выходит на новые рынки. Не удивлюсь, если результатом переговоров станет появление в США сборки однойго из китайских брендов. США в свою очередь очередной раз обязуются зафиксировать тарифы по большинству товарных позиций (кроме п.1) на приемлемом для Китая уровне. Открытым остается вопрос образования и научно-технического сотрудничества. Тут оба государства ведут максимально жесткую политику по "перетягиванию мозгов". Поэтому формально, страны заявят о важности сферы, но в реальные масштабные соглашения я не верю. А вот координация космической сферы, хотя бы с точки зрения контроля запусков аппаратов, взаимных гарантий и поддержки вероятна — США и КНР стали ключевыми космическими державами. И пришло время им "расставлять межевые столбики" в космосе.

Вторая группа вопросов — геополитика

Тут важно понимать, что США намерены уменьшить свои издержки на выполнение роли "мирового полицейского". Китай не намерен брать это бремя на себя. Таким образом, стороны (в случае положительных результатов по блоку 1) будут настроены на минимизацию региональных конфликтов и зон нестабильности. Но без собственных капиталовложений. Исключение — конфликты, которые на данном этапе выгодны как Вашингтону, так и Пекину. Тут обе столицы будут с интересом наблюдать на процессом и "болеть за обе стороны".

Первая тема на повестке дня — Тайвань. В США понимают, что теряют доминирующее влияние на политическое поле острова. В КНР осознают, что, несмотря на позитивную для себя динамику, до позитивного для себя результата далеко. При этом излишнее педалирование вопросов будущего Тайваня может поставить страны на грань открытого конфликта. К которому ни США ни КНР не готовы. Хорошее поле для компромиссов. Где контурами могут быть:

Китай будет достаточно спокойно наблюдать за политикой США переноса на свою территорию ключевых производств и не будут пытаться препятствовать этому.

Может быть выработан компромисс касательно внешнеполитического представительства Тайваня. КНР (что уже делает) пойдет на уступки касательно членства Острова в ряде международных организаций (по аналогии с Гонконгом). И уменьшит остроту риторики в области открытия и работы "представительств Тайваня" в третьих странах. США, в свою очередь не будут препятствовать созданию новых переговорных треков и направлений сотрудничества между материком и островом.

При этом стороны снизят интенсивность разговоров о "силовом" решении проблемы. КНР уменьшит частоту учений. США частично откажуться от милитаризации острова. А так же рекомендуют своим партнерам быть сдержанными.

Дополнительная плата Пекина за такой компромисс — увеличение объемов закупок американских товаров (то есть списки гарантированного импорта с суммами как это было в первой фазе торгового соглашения).

Иран. Тут возможен компромисс касательно новой ядерной сделки с Тегераном. Китай может выступить если не гарантом, то стороной, которая склонит Иран к передаче большинства обогащенных ядерных материалов. В ответ на гарантии беспрепятственного развития мирной ядерной программы (что не исключает ограниченных по объемам экспериментов по обогащению ядерных материалов). И Китай и США пойдут на некий аналог совместных гарантий беспрепятственного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Основной вопрос — будет ли поставлен вопрос о взимании платы за таковой. Для Ирана это может стать частью "картины Победы". Для США (если они в доле) — реализацией любимого Трампом подхода заработка на всем. Для КНР — прецедент изменения международных норм. То есть угроза. Но компромиссом может стать фиксация (и без того вероятного) сценария, при котором именно КНР будет домирирующей силой в восстановлении и развитии иранской экономики. Вторая составляющая компромисса — нефть из США. Трамп очень хотел бы продавать именно американскую нефть в Китай. Для КНР это не проблема (часть из 22%-25% от импорта (венесуэльская и иранская квоты) не есть угрозой. Но тут важно насколько Пекин сохранит доступ именно к иранским поставкам. Будет торг. Тем более, что рекордные запасы нефти в Поднебесной позволяют торговаться долго, в свое удовольствие.

Украина и Россия. Данный саммит станет фиксацией того, что РФ не воспринимается Вашингтоном и Пекином в статусе глобальной супердержавы. Но обеим столицам желательно существование России как достаточно сильного регионального игрока. Война создает проблемы для Китая в области транзита и развития отношений с рядом восточно-европейских государств. США заинтересованы завершить войну в заданных из Вашингтона рамках. КНР хотел бы создать новые, которые гарантируют ей доступ к региональному рынку и возможность продления ряда логистических маршрутов через украинскую территорию (при благоприятных условиях). При этом, учитывая темпы падения российской экономики в зависимость от китайской, Пекин может ждать. Поэтому, вероятно быстрого решения по вопросу российско-украинской войны не будет. Но стороны отметят важность "участия всех заинтересованных сторон" — то есть, обозначат контуры создания новых рамок в будущем. Возможно, начнут работать непубличные переговорные треки, которые и должны будут согласовать такие рамки. Для Путина это означает, что время на "достижение своих целей" ограниченно. А так же то, что если он не выйдет с убедительно выигрышными позициями из войны, о статусе глобальной супердержавы можно забыть. Но время до визита Си в Вашингтон будет. А это означает, что РФ либо попытается максимально использовать возможность завершения войны по американскому треку (с политическим давлением на Киев в процессе) либо (скорее "а так же") сделает все возможное ради получения неких убедительных результатов на фронте. Речь идет о попытках интенсификации боевых действий.

Пока изложенное выше — предположения. Результаты будут видны по подписанным документам и совместной пресс-конференции. А часть до конца мая — по динамике развития отношений США и Вашингтона.

Эти результаты, кстати, могут и должны стать точкой активизации украинской политики на восточном направлении. Ведь если Китай может стать (и вероятно станет) одним из посредников, то с ним стоит активно поработать заранее. Дабы потом не "кусать локти".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.