Куда девались "ряженые" ветераны с парада в Москве: три линии конфликта в обществе РФ

Помните ряженых в России? Типа ветеранов ВОВ 50-60-х годов рождения? Вот интересные наблюдения в этом году. Их стало удивительно мало, они не лезли в камеру. Но единицы реальных (99 лет и старше) ветеранов в информационное поле попали.

Странно для победобесия или скреп? С одной стороны, да — бодрые старички 70 лет отроду красиво рассказывали о победе над фашизмом и штурме толи Варшавы толи Берлина. Их использовали везде — от официальных мероприятий до детских садов.

Парад 9 мая в Москве: почему эта "скрепа" утратила срок годности

Но война в Украине и наличие тех, кто реально прошел фронт, ситуацию меняет. Массовое использование ряженых может спровоцировать банальный конфликт, который начнется словами: "А ты вообще воевал?". Дальше, учитывая специфику РФ, события могут быть запоминающимися. Для ряженого — испорченным лицом, для публики шоу — "побили ветерана".

Российские чиновники от идеологии это заметили еще летом прошлого года. Сделали выводы. И сейчас мы имеем переходной этап — трансформацию идеологической картинки для обывателя. Где:

Тема "Великой Отечественной" отходит в разряд доброй сказки, эпоса и легенды. Причем, чем быстрее умрут реальные ветераны — свидетели тех процессов, тем лучше для Кремля. Можно будет трансформировать образ. Ряженым тут не место — если легенда, то реальных свидетелей нет — есть только их мемуары (отредактированные цензурой либо просто написанные после смерти "автора"). Что, кстати, нашло отражение в выступлении Путина 9 мая — он упомянул слово "ветераны" два раза — в приветствии и прощании. И ни разу не обмолвился о "живых ветеранах", говоря лишь о памяти "о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас"

Но вводится (и дальше будет вводиться) новый класс "ветеранов" — "участники СВО". Пока что их называют именно участниками, но все чаще слышим и "ветеран". Часть этих людей Кремль уже подтягивает во властные структуры. И эта категория будет браться за основу в идеологической работе как "живой пример".

Мы имеем повторение начала 50-х, когда в СССР окончательно "похоронили" идею памяти и "равнения" на ветеранов "революции и гражданской войны". С одной стороны время, с другой — память могла быть идеологически "неправильной", не соответствовать запросам власти. Заменили когортой правильных ветеранов. Причем, проведя селекцию — право голоса имели тщательно отобранные персонажи (отбирать было из кого). Когда таких становилось меньше — появлялись ряженые.

В случае с российско-украинской войной будет аналогично. Будут "ветераны СВО", говорящие правильные, нужные кремлю вещи. И идущие во власть. И будет остальная масса.

Почему это важно для нас?

Ряженые никуда не делись. Они, конечно, послушные и в этом году сидели тихо. Дальше начнется раздражение от уменьшения внимания. Это найдет отражение в политике и влиянии различных групп.

Недовольные граждане с меньшей долей вероятности будут поддерживать "Единую Россию". Будут роптать на кухнях и думать "за кого проголосовать". Но тихо — попытки заявить о своих правах как ветеранов будут пресечены на бытовом уровне участниками этой войны. Так сказать, отражены на лице. К условно "правому, имперскому" лагерю российского общества они вряд ли примкнут — там место будет занято теми же участниками российско-украинской войны.

Остается условный "левый" лагерь. Раньше это была монополия КПРФ. Сейчас уже нет, далеко не все ряженые — горячие сторонники русских коммунистов. А это означает, что Кремлю придется переформатировать "левые партии" в ближайшие 2-3 года. Ведь появление "неконтролируемого" политического игрока опасно: ты либо допускаешь такого в Думу, либо душишь репрессиями. Но душишь тех, кто еще вчера был одним из ядер твоей группы поддержки.

Вторая составляющая — не столько социальная, скольно условно "политическая" напряженность между "ряжеными ветеранами чего-то" и теми кто прошел российско-украинскую войну. Тоже интересный процесс, который сам по себе не создает угрозы режиму, но, в случае нестабильности, может быть важным фактором.

И, наконец, третья составляющая — напряженность внутри группы "новых ветеранов". Ведь для одних будет дорога во власть, публичность, показное уважение. Для других пока есть деньги — некие выплаты. Которые достатчно скоро будут уменьшаться и в размерах и в периодичности. Тоже не критичный для режима процесс сам по себе, но тоже может быть важным в случае нестабильности.

Это то, что стоит отслеживать, анализировать уже сегодня. Ведь РФ никуда не исчезнет после заморозки. И если мы хотим реального завершения войны с возвратом к границам в будущем, надо думать как воздействовать на РФ, когда ракеты и дроны не запустишь. Да, пора думать об украинской "мягкой силе". Хотя бы с точки зрения влияния на потенциальные конфликты внутри российского общества.

