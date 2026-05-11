Куди поділися "ряджені" ветерани з параду в Москві: три лінії конфлікту в суспільстві РФ
Війна в Україні та наявність тих, хто реально пройшов фронт, змінює ситуацію. Масове використання ряджених може спровокувати банальний конфлікт, який почнеться словами: "А ти взагалі воював?". Далі, враховуючи специфіку РФ, події можуть бути незабутніми. Для ряженого — зіпсованим обличчям, для публіки — шоу "побили ветерана". Про це пише політичний аналітик Ігар Тишкевич.
Пам'ятаєте ряджених у Росії? Типу ветеранів ВВВ 50-60-х років народження? Ось цікаві спостереження цього року. Їх стало напрочуд мало, вони не лізли в камеру. Але одиниці реальних (99 років і старше) ветеранів в інформаційне поле потрапили.
Дивно для побєдобєсія чи скрєп? З одного боку, так — бадьорі дідусі 70 років від народження красиво розповідали про перемогу над фашизмом і штурм чи то Варшави, чи то Берліна. Їх використовували скрізь — від офіційних заходів до дитячих садків.Важливо
Але війна в Україні та наявність тих, хто реально пройшов фронт, ситуацію змінює. Масове використання ряджених може спровокувати банальний конфлікт, який почнеться словами: "А ти взагалі воював?". Далі, враховуючи специфіку РФ, події можуть бути незабутніми. Для ряженого — зіпсованим обличчям, для публіки шоу — "побили ветерана".
Російські чиновники від ідеології це помітили ще влітку минулого року. Зробили висновки. І зараз ми маємо перехідний етап — трансформацію ідеологічної картинки для обивателя. Де:
- Тема "Великої Вітчизняної" відходить у розряд доброї казки, епосу і легенди. Причому чим швидше помруть реальні ветерани — свідки тих процесів, тим краще для Кремля. Можна буде трансформувати образ. Ряженим тут не місце — якщо легенда, то реальних свідків немає — є тільки їхні мемуари (відредаговані цензурою або просто написані після смерті "автора"). Що, до речі, знайшло відображення у виступі Путіна 9 травня — він згадав слово "ветерани" двічі — у привітанні та прощанні. І жодного разу не обмовився про "живих ветеранів", кажучи лише про пам'ять "про події Великої Вітчизняної війни, її справжню історію, справжніх героїв для нас"...
- Але вводиться (і далі буде вводитися) новий клас "ветеранів" — "учасники СВО". Поки що їх називають саме учасниками, але все частіше чуємо і "ветеран". Частину цих людей Кремль уже підтягує у владні структури. І ця категорія братиметься за основу в ідеологічній роботі як "живий приклад".
Ми маємо повторення початку 50-х, коли в СРСР остаточно "поховали" ідею пам'яті та "рівняння" на ветеранів "революції та громадянської війни". З одного боку час, з іншого — пам'ять могла бути ідеологічно "неправильною", не відповідати запитам влади. Замінили когортою правильних ветеранів. Причому, провівши селекцію — право голосу мали ретельно відібрані персонажі (відбирати було з кого). Коли таких ставало менше — з'являлися ряджені.
У випадку з російсько-українською війною буде аналогічно. Будуть "ветерани СВО", які говорять правильні, потрібні кремлю речі. І йдуть у владу. І буде решта маси.
Чому це важливо для нас?
Ряджені нікуди не поділися. Вони, звісно, слухняні і цього року сиділи тихо. Далі почнеться роздратування від зменшення уваги. Це знайде відображення в політиці та впливі різних груп.
- Незадоволені громадяни з меншою часткою ймовірності будуть підтримувати "Единую Россию". Нарікатимуть на кухнях і думатимуть "за кого проголосувати". Але тихо — спроби заявити про свої права як ветеранів будуть припинені на побутовому рівні учасниками цієї війни. Так би мовити, відображені на обличчі.
- До умовно "правого, імперського" табору російського суспільства вони навряд чи долучаться — там місце буде зайнято тими ж учасниками російсько-української війни.
Залишається умовний "лівий" табір. Раніше це була монополія КПРФ. Зараз уже ні, далеко не всі ряджені — гарячі прихильники російських комуністів. А це означає, що Кремлю доведеться переформатувати "ліві партії" в найближчі 2-3 роки. Адже поява "неконтрольованого" політичного гравця небезпечна: ти або допускаєш такого в Думу, або душиш репресіями. Але душиш тих, хто ще вчора був одним із ядер твоєї групи підтримки.
Друга складова — не стільки соціальна, скільки умовно "політична" напруженість між "рядженими ветеранами чогось" і тими, хто пройшов російсько-українську війну. Теж цікавий процес, який сам по собі не створює загрози режиму, але, в разі нестабільності, може бути важливим фактором.
І, нарешті, третя складова — напруженість усередині групи "нових ветеранів". Адже для одних буде дорога у владу, публічність, показна повага. Для інших поки що є гроші — якісь виплати. Які досить скоро зменшуватимуться і в розмірах, і в періодичності. Теж не критичний для режиму процес сам по собі, але теж може бути важливим у разі нестабільності.
Це те, що варто відстежувати, аналізувати вже сьогодні. Адже РФ нікуди не зникне після заморозки. І якщо ми хочемо реального завершення війни з поверненням до кордонів у майбутньому, треба думати як впливати на РФ, коли ракети і дрони не запустиш. Так, час думати про українську "м'яку силу". Хоча б з точки зору впливу на потенційні конфлікти всередині російського суспільства.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.