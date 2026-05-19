"Може пошкодувати": Сі Цзіньпін вказав Трампу на помилку Путіна в Україні

Китайський лідер Сі Цзіньпін вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін має пошкодувати про своє вторгнення в Україну.

Про це він сказав президенту США Дональду Трампу минулого тижня під час візиту до Китаю глави Білого дому під час розлогих переговорів, які торкнулися України, повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

Якщо раніше під час зустрічей Цзіньпіна з 46-м президентом США Джо Байденом очільник КНР не заходив так далеко у своїх коментарях щодо дій Путіна в Україні, то зараз більш конкретно озвучує власну думку.

Це одкровення з'явилося напередодні прибуття Путіна до Китаю 19 травня на саміт, через чотири дні після того, як Цзіньпін приймав президента США на їхній другій зустрічі після повернення Трампа в Білий дім.

Крім того, коментар Сі Цзіньпіна про Путіна пролунав на тлі того, що війна РФ проти України після чотирьох років зайшла в глухий кут, особливо з огляду на те, що Київ став ефективніше використовувати удари безпілотників для нападу на російські війська і цілі. Особливо показовою в цьому плані стала атака українських безпілотників на Москву і Підмосков'я.

Глава Кремля почав вторгнення в Україну в лютому 2022 року, за три тижні після поїздки до Китаю, під час якої він і Сі Цзіньпін оголосили про "безмежне" партнерство.

Його дводенний візит відбувається через 25 років після того, як тодішній президент Цзян Цземінь підписав із Путіним договір про дружбу між Китаєм і Росією.

Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар. Білий дім також відмовився від коментарів. Адміністрація Трампа 17 травня опублікувала інформаційний бюлетень про саміт у Пекіні, але в ньому не було згадки про розмови про Путіна або війну в Україні.

Нагадаємо, напередодні Росія атакувала в Чорному морі судно, на борту якого був екіпаж із Китаю. Обійшлося без постраждалих, але борт зазнав пошкоджень.

Також повідомлялося, що Китай постачає РФ та Іран комплектуючі для дронів.