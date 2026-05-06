Китай постачає РФ та Ірану комплектуючі для дронів: подробиці розкрив випадковий лист, — WSJ

Маловідомі китайські компанії відкрито постачають товари подвійного призначення, такі як двигуни та батареї, ігноруючи американський контроль. І про це стало відомо з випадкового листа.

США намагаються зупинити продаж Китаєм товарів подвійного призначення, таких як двигуни для дронів, своїм супротивникам, таким як Іран і Росія, але безрезультатно, пише The Wall Street Journal.

5 березня, коли американські та ізраїльські військові обстрілювали іранські цілі, а Тегеран здійснював атаки на Тель-Авів і країни Перської затоки, де розташовані американські бази, із сервера, розташованого в Китаї, розіслали електронного листа.

"Ми глибоко вражені й обурені агресією проти Ірану, і наші серця з вами", — йшлося в повідомленні від компанії Xiamen Victory Technology. Компанія запропонувала продати двигуни німецької розробки, що використовуються для живлення односторонніх ударних безпілотників.

США заборонили продаж цих двигунів, відомих як Limbach L550, Ірану та Росії. Вони є важливим компонентом іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136, версію якого Росія також використовує в Україні. Компанія Victory Technology розмістила зображення безпілотника в стилі Shahed на сторінці своєї продукції на вебсайті разом зі слоганом "Інноваційні рішення в галузі авіаційних двигунів".

Китайці прямо рекламують свою продукцію фото "Шахеда"

Відкрита маркетингова діяльність невеликої, маловідомої китайської компанії у воєнний час вказує на дедалі більше джерело розчарування для Вашингтона: його труднощі в припиненні потоку так званих товарів подвійного призначення — товарів, що мають як цивільне, так і військове застосування, — у країни-противники.

Як Китай постачає комплектуючі для дронів у РФ та Іран

Згідно з даними китайської митниці, китайські компанії відправляють сотні контейнерів, заповнених такими товарами, в Росію та Іран. В пакувальних аркушах фігурують найрізноманітніші товари: від двигунів до комп'ютерних чіпів, оптоволоконних кабелів і гіроскопів. Якийсь час китайські експортери навмисно неправильно маркували деякі партії товарів, щоб обійти санкції США і Європи, але в багатьох випадках вони більше цього не роблять, за словами колишніх високопоставлених чиновників Міністерства фінансів і аналітиків з озброєнь.

Розширення торгівлі являє собою одну з найбільших проблем для американських чиновників, що займаються питаннями нерозповсюдження, в епоху війни із застосуванням безпілотників. Під час холодної війни і впродовж десятиліть після неї вони приділяли пильну увагу ядерній зброї та балістичним ракетам — високотехнологічним засобам масового ураження з рідкісними компонентами, які відносно легко відстежити. Низькотехнологічні та одноразові безпілотники майже повністю складаються зі звичайних деталей, які легко потрапляють у вир світової торгівлі і залишають його непоміченими.

Завод "Шахедов" у російській Алабузі Фото: Скриншот

Китай посилює проблему. За словами колишніх чиновників Міністерства фінансів, найбільший суперник США тривалий час слугував посередником для компонентів американського і європейського виробництва, які могли бути перенаправлені на заводи з виробництва безпілотників в Ірані та Росії. Дедалі частіше, за їхніми словами, ці компоненти виробляються всередині самого Китаю, часто на невеликих заводах, які не бояться західних санкцій.

Електронний лист від Victory Technology, мабуть, випадково потрапив у поштову скриньку Iran Watch, підрозділу Вісконсінського проєкту з контролю над ядерною зброєю, який відстежує мережі розповсюдження зброї в Ірані. Група поділилася ним із The Wall Street Journal.

"Вони активно намагаються продати Ірану двигуни Limbach L550 — і роблять це доволі нахабно", — сказав Джон Кейвс, дослідник із проєкту у Вісконсині.

Відправник електронного листа, який представився як Крістофф Чен, заявив, що компанія почала продавати двигуни на початку цього року і не експортувала їх ні до Ірану, ні до Росії. Він не прокоментував, чому відправив листа в Iran Watch.

"Шахед", основний ударний безпілотник Ірану, є однією з найбільших проблем для США. Він може літати на відстань до 1000 миль з вибуховою боєголовкою і, за оцінками аналітиків, коштує від 20 000 до 50 000 доларів у виробництві, що робить його, по суті, дешевшою альтернативою крилатим ракетам.

Згідно з результатами розбирання безпілотників, виявлених в Україні та на Близькому Сході, ранні версії безпілотника "Шахед", який використовували в Україні, було оснащено мікроелектронікою, сервомоторами для точного управління рухом та іншими важливими компонентами, виробленими у США та Європі.

Розслідування Міністерства фінансів засвідчили, що практично всі американські та європейські компоненти переспрямовували через авторизованих дистриб'юторів роздрібним продавцям у материковому Китаї або Гонконзі, які потім відправляли ці компоненти в Іран або Росію.

Як правило, оплату здійснювали через підставні компанії, які легко створити в Гонконзі і які допомагають приховати кінцеве призначення компонентів.

2024 року Міністерство закордонних справ США запровадило санкції проти мережі гонконгських підставних компаній, пов'язаних із Хамедом Дехганом, торговцем із Тегерана, чия компанія була ключовим постачальником для іранських програм безпілотників і ракет.

Рік потому абсолютно нова мережа гонконгських компаній слугувала прикриттям для його діяльності, що призвело до нової хвилі санкцій.

У заяві Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що воно послідовно застосовує обмеження на експорт товарів подвійного призначення "відповідно до своїх законів і правил та своїх міжнародних зобов'язань".

Росія закуповує комплектуючі для війни в Україні в Китаї

За словами колишніх чиновників Міністерства фінансів і галузевих аналітиків, останнім часом російські та іранські програми з розроблення безпілотників, схоже, дедалі частіше закуповують комплектуючі безпосередньо в Китаї.

Британська група Conflict Armament Research, що займається розслідуванням незаконного обігу зброї, заявила, що помітила "помітне збільшення" використання комплектуючих, вироблених китайськими виробниками, у безпілотниках типу "Шахед".

Тим часом під час розбирання українськими військовими російських квадрокоптерів з видом від першої особи було виявлено велику кількість деталей китайського виробництва.

Дані китайської митниці свідчать про те, що місцеві компанії дедалі частіше готові відкрито торгувати комплектуючими для безпілотників, незважаючи на санкції США і Європи.

Коли в Китаї стався пік продажів комплектуючих для дронів

Експорт китайських волоконно-оптичних кабелів різко зріс восени 2024 року, незабаром після того, як Росія успішно використовувала безпілотники, керовані кабелем, для протидії українським перешкодам і повернення Курської області. Ще більш різке зростання спостерігалося після української атаки на місто Саранськ у квітні 2025 року, яка вивела з ладу основного російського постачальника волоконно-оптичних кабелів.

Експорт літій-іонних батарей у Росію також різко зріс, оскільки російські військові наростили виробництво квадрокоптерів з батарейним живленням, і відтоді залишається на високому рівні, як показують офіційні дані.

Аналогічні сплески експорту батарей і волоконно-оптичних кабелів до Ірану спостерігалися в липні та серпні минулого року, відразу після 12-денної війни Ірану з Ізраїлем.

Китай продавав комплектуючі в Іран Фото: zuma press

У випадку з компанією Victory Technology, її веб-сайт з'явився в мережі наприкінці січня, коли США почали нарощувати військові ресурси на Близькому Сході для протистояння Ірану. Адреса, зазначена на вебсайті, зареєстрована на компанію Xiamen Weituo Keli, виробника обладнання, заснованого 2016 року, чиї бізнес-інтереси охоплюють виробництво чаю і тютюну, кухонного начиння і промисловий дизайн.

Компанія Weituo Keli контролюється Чень Шуйсюанем, професором інженерного факультету Сяменьського технологічного університету, якого місцева влада відзначила за його новаторський дух. Він володіє або є співвласником понад 100 патентів, пов'язаних із конструкцією торгових автоматів і використанням лазерів для очищення промислових поверхонь.

У своїй відповіді The Wall Street Journal Крістофф Чень із Victory Technology заявив, що компанія зосереджена на продажі своїх двигунів на внутрішньому ринку для використання в цивільних безпілотниках. "Вони не використовуються в ударних безпілотниках. Ми переконливо просимо вас не поширювати неправдиву інформацію", — написав він.

При цьому веб-сайт Victory Technology доступний англійською, німецькою, російською та кількома іншими мовами, але не китайською. На ньому двигун L550 широко представлений на фотографіях і в рекламному відеоролику.

Мотори, які використовуються для "Шахедів"

Ще одна місцева компанія, Xiamen Limba Компанію Xiamen Limbach було піддано санкціям США наприкінці 2024 року за поставку двигунів L550 у Росію для використання в безпілотниках типу "Шахед". Приблизно в той самий час компанія Xiamen Limbach також зазнала санкцій Європейського союзу. Її китайська материнська компанія також контролює німецьку фірму, яка спочатку розробила цей двигун.

За словами нинішніх і колишніх чиновників, США не можуть повністю зупинити торгівлю, тому їхня мета — максимально підвищити витрати для Ірану і Росії.

