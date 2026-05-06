Китай снабжает РФ и Иран комплектующими для дронов: подробности раскрыло случайное письмо, — WSJ

Малоизвестные китайские компании открыто поставляют товары двойного назначения, такие как двигатели и батареи, игнорируя американский контроль. И об этом стало известно из случайного письма.

США пытаются остановить продажу Китаем товаров двойного назначения, таких как двигатели для дронов, своим противникам, таким как Иран и Россия, но безрезультатно, пишет The Wall Street Journal.

5 марта, когда американские и израильские военные обстреливали иранские цели, а Тегеран совершал атаки на Тель-Авив и страны Персидского залива, где расположены американские базы, с сервера, расположенного в Китае, разослали электронное письмо.

"Мы глубоко потрясены и возмущены агрессией против Ирана, и наши сердца с вами", — говорилось в сообщении от компании Xiamen Victory Technology. Компания предложила продать двигатели немецкой разработки, используемые для питания односторонних ударных беспилотников.

США запретили продажу этих двигателей, известных как Limbach L550, Ирану и России. Они являются важным компонентом иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136, версию которого Россия также использует в Украине. Компания Victory Technology разместила изображение беспилотника в стиле Shahed на странице своей продукции на веб-сайте вместе со слоганом "Инновационные решения в области авиационных двигателей".

Открытая маркетинговая деятельность небольшой, малоизвестной китайской компании в военное время указывает на растущий источник разочарования для Вашингтона: его трудности в пресечении потока так называемых товаров двойного назначения — товаров, имеющих как гражданское, так и военное применение — в страны-противники.

Согласно данным китайской таможни, китайские компании отправляют сотни контейнеров, заполненных такими товарами, в Россию и Иран. В упаковочных листах фигурируют самые разные товары: от двигателей до компьютерных чипов, оптоволоконных кабелей и гироскопов. Какое-то время китайские экспортеры намеренно неправильно маркировали некоторые партии товаров, чтобы обойти санкции США и Европы, но во многих случаях они больше этого не делают, по словам бывших высокопоставленных чиновников Министерства финансов и аналитиков по вооружениям.

Расширение торговли представляет собой одну из самых больших проблем для американских чиновников, занимающихся вопросами нераспространения, в эпоху войны с применением беспилотников. Во время холодной войны и на протяжении десятилетий после нее они уделяли пристальное внимание ядерному оружию и баллистическим ракетам — высокотехнологичным средствам массового поражения с редкими компонентами, которые относительно легко отследить. Низкотехнологичные и одноразовые беспилотники почти полностью состоят из обычных деталей, которые легко попадают в водоворот мировой торговли и покидают его незамеченными.

Китай усугубляет проблему. По словам бывших чиновников Министерства финансов, крупнейший соперник США долгое время служил посредником для компонентов американского и европейского производства, которые могли быть перенаправлены на заводы по производству беспилотников в Иране и России. Все чаще, по их словам, эти компоненты производятся внутри самого Китая, часто на небольших заводах, которые не боятся западных санкций.

Электронное письмо от Victory Technology, по-видимому, случайно попало в почтовый ящик Iran Watch, подразделения Висконсинского проекта по контролю над ядерным оружием, которое отслеживает сети распространения оружия в Иране. Группа поделилась им с The Wall Street Journal.

"Они активно пытаются продать Ирану двигатели Limbach L550 — и делают это довольно нагло", — сказал Джон Кейвс, исследователь из проекта в Висконсине.

Отправитель электронного письма, представившийся как Кристофф Чен, заявил, что компания начала продавать двигатели в начале этого года и не экспортировала их ни в Иран, ни в Россию. Он не прокомментировал, почему отправил письмо в Iran Watch.

"Шахед", основной ударный беспилотник Ирана, является одной из самых больших проблем для США. Он может летать на расстояние до 1000 миль с взрывной боеголовкой и, по оценкам аналитиков, стоит от 20 000 до 50 000 долларов в производстве, что делает его, по сути, более дешевой альтернативой крылатым ракетам.

Согласно результатам разборки беспилотников, обнаруженных в Украине и Ближнем Востоке, ранние версии беспилотника "Шахед", использовавшегося в Украине, были оснащены микроэлектроникой, сервомоторами для точного управления движением и другими важными компонентами, произведенными в США и Европе.

Расследования Министерства финансов показали, что практически все американские и европейские компоненты перенаправлялись через авторизованных дистрибьюторов розничным продавцам в материковом Китае или Гонконге, которые затем отправляли эти компоненты в Иран или Россию.

Как правило, оплата производилась через подставные компании, которые легко создать в Гонконге и которые помогают скрыть конечное назначение компонентов.

В 2024 году Министерство иностранных дел США ввело санкции против сети гонконгских подставных компаний, связанных с Хамедом Дехганом, торговцем из Тегерана, чья компания являлась ключевым поставщиком для иранских программ беспилотников и ракет.

Год спустя совершенно новая сеть гонконгских компаний служила прикрытием для его деятельности, что привело к новой волне санкций.

В заявлении Министерство иностранных дел Китая сообщило, что оно последовательно применяет ограничения на экспорт товаров двойного назначения "в соответствии со своими законами и правилами и своими международными обязательствами".

По словам бывших чиновников Министерства финансов и отраслевых аналитиков, в последнее время российские и иранские программы по разработке беспилотников, похоже, все чаще закупают комплектующие напрямую в Китае.

Британская группа Conflict Armament Research, занимающаяся расследованием незаконного оборота оружия, заявила, что заметила "заметное увеличение" использования комплектующих, произведенных китайскими производителями, в беспилотниках типа "Шахед".

Между тем, в ходе разборки украинскими военными российских квадрокоптеров с видом от первого лица было обнаружено большое количество деталей китайского производства.

Данные китайской таможни свидетельствуют о том, что местные компании все чаще готовы открыто торговать комплектующими для беспилотников, несмотря на санкции США и Европы.

Экспорт китайских волоконно-оптических кабелей резко вырос осенью 2024 года, вскоре после того, как Россия успешно использовала беспилотники, управляемые по кабелю, для противодействия украинским помехам и возвращения Курской области. Еще более резкий рост наблюдался после украинской атаки на город Саранск в апреле 2025 года, которая вывела из строя основного российского поставщика волоконно-оптических кабелей.

Экспорт литий-ионных батарей в Россию также резко вырос, поскольку российские военные нарастили производство квадрокоптеров с батарейным питанием, и с тех пор остается на высоком уровне, как показывают официальные данные.

Аналогичные всплески экспорта батарей и волоконно-оптических кабелей в Иран наблюдались в июле и августе прошлого года, сразу после 12-дневной войны Ирана с Израилем.

В случае с компанией Victory Technology, ее веб-сайт появился в сети в конце января, когда США начали наращивать военные ресурсы на Ближнем Востоке для противостояния Ирану. Адрес, указанный на веб-сайте, зарегистрирован на компанию Xiamen Weituo Keli, производителя оборудования, основанного в 2016 году, чьи бизнес-интересы охватывают производство чая и табака, кухонной утвари и промышленный дизайн.

Компания Weituo Keli контролируется Чэнь Шуйсюанем, профессором инженерного факультета Сямэньского технологического университета, которого местные власти отметили за его новаторский дух. Он владеет или является совладельцем более 100 патентов, связанных с конструкцией торговых автоматов и использованием лазеров для очистки промышленных поверхностей.

В своем ответе The Wall Street Journal Кристофф Чэнь из Victory Technology заявил, что компания сосредоточена на продаже своих двигателей на внутреннем рынке для использования в гражданских беспилотниках. "Они не используются в ударных беспилотниках. Мы убедительно просим вас не распространять ложную информацию", — написал он.

При этом веб-сайт Victory Technology доступен на английском, немецком, русском и нескольких других языках, но не на китайском. На нем двигатель L550 широко представлен на фотографиях и в рекламном видеоролике.

Еще одна местная компания, Xiamen Limba Компания Xiamen Limbach была подвергнута санкциям США в конце 2024 года за поставку двигателей L550 в Россию для использования в беспилотниках типа "Шахед". Примерно в то же время компания Xiamen Limbach также была подвергнута санкциям Европейского союза. Ее китайская материнская компания также контролирует немецкую фирму, которая первоначально разработала этот двигатель.

По словам нынешних и бывших чиновников, США не могут полностью остановить торговлю, поэтому их цель — максимально повысить издержки для Ирана и России.

