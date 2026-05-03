Пекин приказал китайским компаниям игнорировать санкции США

Министерство торговли Китая в субботу ввело запрет на признание, применение или соблюдение санкций США, введенных в отношении пяти китайских компаний на основании их предполагаемого участия в иранских нефтяных сделках.

Происходит это на фоне того, что Дональд Трамп собирается с официальным визитом в Пекин уже через две недели. Но пока в Белом доме не комментировали заявление Китая, сообщает Bloomberg.

Китайское агентство Xinhua назвало эти компании: Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co., Ltd., Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd., Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., Ltd., Hebei Xinhai Chemical Group Co., Ltd. и Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd.

Ранее они столкнулись с замораживанием активов и запретами на сделки.

2 мая в Китае заявили, что меры США незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы. В беспрецедентном шаге министерство издало приказ, запрещающий признание, обеспечение соблюдения и выполнение санкций, направленных против пяти компаний.

Відео дня

"Правительство Китая последовательно выступает против односторонних санкций, не санкционированных Организацией Объединенных Наций и не имеющих оснований в международном праве", — говорится в заявлении ведомства.

Согласно заявлению Министерства торговли, меры США включают в себя внесение компаний в список лиц, находящихся под санкциями, замораживание их активов и запрет на операции с ними.

В целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также для защиты законных прав и интересов китайских граждан, юридических лиц и других организаций министерство издало запрет на основании Правил противодействия необоснованному экстерриториальному применению иностранного законодательства и других мер.

Министерство продолжит внимательно следить за случаями неправомерного применения иностранных законов и мер за пределами территории страны и будет проводить дальнейшую работу в соответствии с законом в случае возникновения подобных ситуаций, заявил пресс-секретарь.

Напомним, ранее стало известно, что Россия усиливает зависимость от Китая в поставках критических технологий для войны против Украины, поскольку санкции ограничили доступ к западным компонентам. Китай становится ключевым источником электроники, оборудования и компонентов двойного назначения.

Также стало известно, что Китай выиграл от войны в Иране.