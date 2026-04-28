Китай выиграл от войны США с Ираном: страна продала рекордное количество солнечных панелей

Продолжающаяся война в Иране резко сократила объемы поставок нефти и газа, но в то же время она привела к резкому увеличению продаж солнечных панелей. Китай, крупнейший в мире производитель солнечных панелей, установил новый рекорд в этом плане, пишет Фокус.

Китай достиг рекордного уровня экспорта солнечных панелей, поскольку многие страны ищут альтернативы ископаемому топливу на фоне войны в Иране. В марте Китай удвоил объемы экспорта солнечных панелей. Страна продала так много солнечных панелей, что их достаточно для выработки 68 гигаватт электроэнергии. И это всего за один месяц.

Для сравнения, в США до конца 2026 года и в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию новые солнечные электростанции способные вырабатывать 70 гигаватт электроэнергии.

Только в марте Китай экспортировал больше солнечных панелей, чем вся Испания установила за предыдущее десятилетие.

Такие рекордные продажи оборудования для солнечных электростанций объясняются возросшим спросом в Азии и Африке, где страны особенно пострадали от сокращения поставок нефти. В целом по Африке китайский экспорт солнечных панелей вырос на 176% с февраля по март, а экспорт в остальную Азию достиг продаж солнечных панелей, с помощью которых можно произвести 39 гигаватт электроэнергии. В общей сложности 55 стран установили абсолютные рекорды по закупкам солнечных панелей из Китая.

Хотя долгосрочные последствия ускоренного развития мировой солнечной энергетики кажутся достаточно очевидными, рекордные показатели имеют важное значение для Китая. Как утверждают многие аналитики, в КНР, похоже, наблюдается кризис перепроизводства в солнечной энергетике, в результате чего за последние несколько лет с рынка ушли более 40 компаний. Поэтому, возможно, война в Иране станет причиной того, что этот кризис исчезнет, ведь неизвестно, когда закончится этот военный конфликт.

В любом случае, нынешние события показывают, что Китай сделал правильную ставку, инвестируя в альтернативу ископаемому топливу.

При написании материала использованы источники: Futurism.