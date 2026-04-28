Китай виграв від війни США з Іраном: країна продала рекордну кількість сонячних панелей

Триваюча війна в Ірані різко скоротила обсяги поставок нафти і газу, але водночас вона призвела до різкого збільшення продажів сонячних панелей. Китай, найбільший у світі виробник сонячних панелей, встановив новий рекорд у цьому плані, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Китай досяг рекордного рівня експорту сонячних панелей, оскільки багато країн шукають альтернативи викопному паливу на тлі війни в Ірані. У березні Китай подвоїв обсяги експорту сонячних панелей. Країна продала так багато сонячних панелей, що їх достатньо для вироблення 68 гігават електроенергії. І це всього за один місяць.

Відео дня

Для порівняння, у США до кінця 2026 року і 2027 року планується ввести в експлуатацію нові сонячні електростанції, які здатні виробляти 70 гігават електроенергії.

Тільки в березні Китай експортував більше сонячних панелей, ніж вся Іспанія встановила за попереднє десятиліття.

Такі рекордні продажі обладнання для сонячних електростанцій пояснюються збільшеним попитом в Азії та Африці, де країни особливо постраждали від скорочення поставок нафти. Загалом по Африці китайський експорт сонячних панелей зріс на 176% з лютого по березень, а експорт в іншу Азію досяг продажів сонячних панелей, за допомогою яких можна виробити 39 гігават електроенергії. Загалом 55 країн встановили абсолютні рекорди із закупівель сонячних панелей з Китаю.

Хоча довгострокові наслідки прискореного розвитку світової сонячної енергетики здаються досить очевидними, рекордні показники мають важливе значення для Китаю. Як стверджують багато аналітиків, у КНР, схоже, спостерігається криза перевиробництва в сонячній енергетиці, внаслідок чого за останні кілька років з ринку пішли понад 40 компаній. Тож, можливо, війна в Ірані стане причиною того, що ця криза зникне, адже невідомо, коли закінчиться цей військовий конфлікт.

У будь-якому разі, нинішні події показують, що Китай зробив правильну ставку, інвестуючи в альтернативу викопному паливу.

Під час написання матеріалу використано джерела: Futurism.