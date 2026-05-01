Россия импортирует более 90% санкционных технологий через Китай, — Bloomberg

Россия усиливает зависимость от Китая в поставках критических технологий для войны против Украины, поскольку санкции ограничили доступ к западным компонентам. Китай становится ключевым источником электроники, оборудования и компонентов двойного назначения.

РФ усиливает зависимость от Китая, поскольку санкции ограничили доступ к западным компонентам. Этот показатель вырос с примерно 80% в прошлом году, поскольку Европейский Союз принимает более жесткие меры в отношении маршрутов, которые Россия использует для приобретения товаров, подпадающих под ограничения, сообщает Bloomberg.

Россия смогла положиться на поддержку Китая для наращивания производства многих систем вооружения, включая ракеты и беспилотники. ЕС применил санкции, чтобы попытаться помешать России получить технологии, необходимые для использования или производства этого оружия, таких как полупроводники, интегральные схемы, электроника и оборудование. Блок также наложил санкции на компании в нескольких странах, включая Китай и Гонконг, которые помогали Москве обходить эти меры.

Но эти усилия не помешали Китаю продолжать поставлять России жизненно важные ресурсы. Пекин также предоставлял России геопространственную разведку, спутниковые снимки для военных целей и беспилотники.

Большинство стран ЕС неохотно вводят более жесткие санкции против Китая, опасаясь мести Пекина. Китай неоднократно заявлял, что не признает международных санкций и имеет нормальные торговые отношения с Россией. Ранее в этом месяце страна заявила, что примет необходимые меры после того, как ЕС добавил несколько китайских компаний в свой последний пакет санкций.

Напомним, что китайские ученые разработали технологию беспроводной передачи энергии дронам в полете. Система использует микроволновое излучение для питания БПЛА без посадки. Во время испытаний дрон смог находиться в воздухе более трех часов, получая энергию с наземной установки.

Ранее мы также информировали, что Китай установил рекорд по продаже солнечных панелей на фоне войны между США и Ираном. В марте страна удвоила экспорт и поставила панели, способные производить 68 гигаватт электроэнергии.