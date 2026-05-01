Росія імпортує понад 90% санкційних технологій через Китай, — Bloomberg

Росія посилює залежність від Китаю у постачанні критичних технологій для війни проти України, оскільки санкції обмежили доступ до західних компонентів. Китай стає ключовим джерелом електроніки, обладнання та компонентів подвійного призначення.

РФ посилює залежність від Китаю, оскільки санкції обмежили доступ до західних компонентів. Цей показник зріс з приблизно 80% минулого року, оскільки Європейський Союз вживає жорсткіших заходів щодо маршрутів, які Росія використовує для придбання товарів, що підпадають під обмеження, повідомляє Bloomberg.

Росія змогла покластися на підтримку Китаю для нарощування виробництва багатьох систем озброєння, включаючи ракети та безпілотники. ЄС застосував санкції, щоб спробувати перешкодити Росії отримати технології, необхідні для використання або виробництва цієї зброї, таких як напівпровідники, інтегральні схеми, електроніка та обладнання. Блок також наклав санкції на компанії в кількох країнах, включаючи Китай та Гонконг, які допомагали Москві обходити ці заходи.

Але ці зусилля не завадили Китаю продовжувати постачати Росії життєво важливі ресурси. Пекін також надавав Росії геопросторову розвідку, супутникові знімки для військових цілей та безпілотники.

Більшість країн ЄС неохоче запроваджують жорсткіші санкції проти Китаю, побоюючись помсти Пекіна. Китай неодноразово заявляв, що не визнає міжнародних санкцій і має нормальні торговельні відносини з Росією. Раніше цього місяця країна заявила, що вживе необхідних заходів після того, як ЄС додав кілька китайських компаній до свого останнього пакета санкцій.

