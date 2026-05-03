Пекін наказав китайським компаніям ігнорувати санкції США

Міністерство торгівлі Китаю в суботу ввело заборону на визнання, застосування або дотримання санкцій США, введених щодо п'яти китайських компаній на підставі їхньої ймовірної участі в іранських нафтових угодах.

Відбувається це на тлі того, що Дональд Трамп збирається з офіційним візитом до Пекіна вже за два тижні. Але поки що в Білому домі не коментували заяву Китаю, повідомляє Bloomberg.

Китайське агентство Xinhua назвало ці компанії: Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co., Ltd., Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd., Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., Ltd., Hebei Xinhai Chemical Group Co., Ltd. і Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd.

Раніше вони зіткнулися із заморожуванням активів і заборонами на угоди.

2 травня в Китаї заявили, що заходи США незаконно обмежують нормальну торгівлю з третіми країнами і порушують міжнародні норми. У безпрецедентному кроці міністерство видало наказ, що забороняє визнання, забезпечення дотримання та виконання санкцій, спрямованих проти п'яти компаній.

"Уряд Китаю послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не санкціоновані Організацією Об'єднаних Націй і не мають підстав у міжнародному праві", — йдеться в заяві відомства.

Згідно із заявою Міністерства торгівлі, заходи США включають внесення компаній до списку осіб, які перебувають під санкціями, заморожування їхніх активів і заборону на операції з ними.

З метою захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів розвитку, а також для захисту законних прав та інтересів китайських громадян, юридичних осіб та інших організацій міністерство видало заборону на підставі Правил протидії необґрунтованому екстериторіальному застосуванню іноземного законодавства та інших заходів.

Міністерство продовжить уважно стежити за випадками неправомірного застосування іноземних законів і заходів за межами території країни і проводитиме подальшу роботу відповідно до закону в разі виникнення подібних ситуацій, заявив прессекретар.

