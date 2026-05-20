"Устранение первопричин кризиса": в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина вспомнили Украину

Россия и Китай обнародовали совместное заявление после переговоров российского диктатора Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В нем вспомнили войну против Украины и призвали к ее урегулированию путем переговоров.

В документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров в Пекине, Москва и Пекин заявили о необходимости "устранения первопричин украинского кризиса", а также отметили поддержку политико-дипломатического формата завершения войны.

"Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи с целью обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира", — говорится в документе.

Также в совместном заявлении сказано, что Россия и Китай поддерживают все усилия, которые могут способствовать установлению "долгосрочного и устойчивого мира", а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров.

"Российская Сторона положительно оценивает объективную и беспристрастную позицию Китайской Стороны по проблематике ситуации в Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем", — указано в заявлении.

В тот же день спикер Кремля Дмитрий Песков после завершения переговоров в Пекине заявил, что Москва якобы остается открытой к "мирному пути урегулирования конфликта" и считает его приоритетным.

Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что во время неформального общения Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить ключевые международные вопросы — от войны против Украины до ситуации вокруг Ирана и отношений с США, сообщают росСМИ.

По словам Ушакова, разговор должен пройти в "доверительной атмосфере" за чашкой чая. Он также заявил, что Китай сейчас играет одну из центральных ролей в мировой политике, поэтому Пекин интересуют практически все глобальные конфликты и кризисные точки.

Ожидается, что особое внимание стороны уделят войне против Украины, ситуации на Ближнем Востоке и дальнейшему развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Также Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в формате "один плюс четыре".

С российской стороны во встрече примут участие сам Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. В целом, по словам представителей Кремля, российская делегация в Пекине будет насчитывать более 30 человек, среди которых министры, чиновники и представители бизнеса.

Напомним, что во время встречи в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали войну против Украины, энергетическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. По данным медиа, стороны также договорились продлить договор о добрососедстве и стратегическом партнерстве между РФ и Китаем.

