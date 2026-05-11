"Заметно постаревший": СМИ обсуждают, как выглядел Путин на самом коротком параде в истории РФ

Глава Кремля появился на параде на Красной площади, на котором не было ни бронетехники, ни баллистических ракет. Урезанное шоу длилось всего 45 минут, но за это время репортеры рассмотрели, что Путин выглядит куда хуже, чем на официальных фото.

Журналисты Daily Mail нелестно упомянули об "опухших щеках" российского лидера, также процитировали украинского политика Антона Геращенко, который пошутил, что "санкции дошли даже до ботокса Путина".

Мониторинговая группа "Крымский ветер" добавила: "История показывает, что многие диктаторы заметно постарели перед падением своего режима или смертью. Ученые связывают это с хроническим стрессом, параноидальным страхом потерять контроль над ситуацией и изоляцией, которые ускоряют старение организма".

Состояние здоровья Путина давно вызывает споры. В конце 2025 года он встретился с 22-летней Екатериной Лещинской, председателем российского движения "Здоровое Отечество", чтобы обсудить возможность запрета продажи электронных сигарет. Когда он протянул руку для рукопожатия, журналисты отметили, что она выглядит старческой и с увядшей кожей. А на видеозаписи было видно, как российский лидер нервно шевелит пальцами и сжимает их в кулак под рукавом пиджака.

После распространения видеоролика на X, а затем и в польских СМИ, украинские источники предположили, что он может испытывать боль.

Российский оппозиционер Леонид Невзлин расценил прошедший в минувшие выходные "сокращенный" парад без военной техники как символ ослабления власти Путина.

"Состояние, при котором главный ритуал сосредоточен вокруг одного стареющего человека, который, подобно стареющему человеку, уменьшается вместе с его возможностями. Режим устроен таким образом, что вопрос о его будущем превратился в вопрос о здоровье одного старика", — сказал он.

А бывший российский олигарх Михаил Ходорковский обвинил Путина в том, что тот использовал победу над нацистами во Второй мировой войне в своих пропагандистских целях.

"На пустой площади, почти без военной техники, под куполом радиоэлектронной борьбы, он пытается присвоить чужую победу, чтобы оправдать свою собственную позорную, преступную войну. Вместо общенационального праздника мы получили личную "специальную операцию" одного глубоко напуганного стареющего диктатора", — сказал он.

А украинский комментатор Алексей Копытко назвал Путина "уставшим стариком": "Его опыт и навыки по-прежнему помогают ему правильно держать маску при общении, но как только он остается наедине с собой, все проявляется на его лице".

Напомним, перед парадом стало известно, что в России отозвали аккредитации у всех иностранных журналистов мировых СМИ, которые обычно присутствовали на мероприятиях 9 мая.

А накануне президент Украины Владимир Зеленский указом разрешил провести парад на 9 мая в Москве.