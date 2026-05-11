"Помітно постарілий": ЗМІ обговорюють, який вигляд мав Путін на найкоротшому параді в історії РФ

Очільник Кремля з'явився на параді на Красній площі, на якому не було ні бронетехніки, ні балістичних ракет. Урізане шоу тривало лише 45 хвилин, але за цей час репортери розгледіли, що Путін має значно гірший вигляд, ніж на офіційних фото.

Журналісти Daily Mail невтішно згадали про "опухлі щоки" російського лідера, також процитували українського політика Антона Геращенка, який пожартував, що "санкції дійшли навіть до ботокса Путіна".

Парад на 9 травня був коротким, а Путін — постарілим Фото: Скриншот

Моніторингова група "Кримський вітер" додала: "Історія показує, що багато диктаторів помітно постаріли перед падінням свого режиму або смертю. Вчені пов'язують це з хронічним стресом, параноїдальним страхом втратити контроль над ситуацією та ізоляцією, які прискорюють старіння організму".

Стан здоров'я Путіна давно викликає суперечки. Наприкінці 2025 року він зустрівся з 22-річною Катериною Лещинською, головою російського руху "Здорова Вітчизна", щоб обговорити можливість заборони продажу електронних сигарет. Коли він простягнув руку для рукостискання, журналісти зазначили, що вона виглядає старечою і зі зів'ялою шкірою. А на відеозаписі було видно, як російський лідер нервово ворушить пальцями і стискає їх у кулак під рукавом піджака.

Відео дня

Після поширення відеоролика на X, а потім і в польських ЗМІ, українські джерела припустили, що він може відчувати біль.

Російський опозиціонер Леонід Невзлін розцінив "скорочений" парад без військової техніки, який відбувся минулими вихідними, як символ ослаблення влади Путіна.

"Стан, за якого головний ритуал зосереджений навколо однієї старіючої людини, яка, подібно до людини, що старіє, зменшується разом з її можливостями. Режим влаштований таким чином, що питання про його майбутнє перетворилося на питання про здоров'я одного старого", — сказав він.

А колишній російський олігарх Михайло Ходорковський звинуватив Путіна в тому, що той використав перемогу над нацистами у Другій світовій війні у своїх пропагандистських цілях.

"На порожній площі, майже без військової техніки, під куполом радіоелектронної боротьби, він намагається привласнити чужу перемогу, щоб виправдати свою власну ганебну, злочинну війну. Замість загальнонаціонального свята ми отримали особисту "спеціальну операцію" одного глибоко наляканого старіючого диктатора", — сказав він.

Путін на параді був опухлим і постарілим Фото: Скриншот

А український коментатор Олексій Копитко назвав Путіна "втомленим старим": "Його досвід і навички, як і раніше, допомагають йому правильно тримати маску під час спілкування, але щойно він залишається наодинці із собою, все проявляється на його обличчі".

Нагадаємо, перед парадом стало відомо, що в Росії відкликали акредитації у всіх іноземних журналістів світових ЗМІ, які зазвичай були присутні на заходах 9 травня.

А напередодні президент України Володимир Зеленський указом дозволив провести парад на 9 травня в Москві.