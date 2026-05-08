Аккредитация журналистов на 9 мая: Кремль не пустил иностранные СМИ на парад в Москве

Кремль отозвал аккредитации иностранных журналистов на парад 9 мая в Москве. На мероприятие допустят только российские медиа, а сама парадная программа в этом году будет сокращенной.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на администрацию президента РФ.

По данным медиа, аккредитации отменили журналистам Der Spiegel, ARD, ZDF, Sky, агентства AFP, а также итальянского вещателя Rai и японского NHK.

В Кремле объяснили решение "изменением формата освещения парада из-за текущей ситуации".

"Поэтому иностранные СМИ, которым уже предоставили аккредитацию, больше не будут допущены", — заявили представители российских властей журналистам.

Как отмечает Der Spiegel, это первый случай, когда Кремль сначала согласовал аккредитации для западных медиа, а потом отозвал их. Ранее журналистам уже присылали программу мероприятий ко Дню победы в центре Москвы.

Парад 9 мая в этом году также проведут в сокращенном формате. Министерство обороны РФ сообщило, что из-за "текущей оперативной ситуации" на Красной площади не будут показывать военную технику. В предыдущие годы российская армия традиционно выводила на парад танки и другое вооружение.

Ранее Фокус писал, что Кремль решил провести парад 9 мая без военной техники и резко усилить защиту Москвы. В столицу РФ стянули около 280 систем ПВО, в том числе комплексы С-400, радары и средства ближнего действия. В центре города также установили антидронные сетки и заграждения, а сам формат мероприятия сократили.

Кроме того, 9 мая в Москве полностью ограничат доступ посетителей в Кремль и отменят традиционные церемонии на Соборной площади. Федеральная служба охраны РФ также усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина.