Акредитація журналістів на 9 травня: Кремль не пустив іноземні ЗМІ на парад у Москві

Кремль відкликав акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня у Москві. На захід допустять лише російські медіа, а сама парадна програма цього року буде скороченою.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel із посиланням на адміністрацію президента РФ.

За даними медіа, акредитації скасували журналістам Der Spiegel, ARD, ZDF, Sky, агентства AFP, а також італійського мовника Rai та японського NHK.

У Кремлі пояснили рішення “зміною формату висвітлення параду через поточну ситуацію”.

“Тому іноземні ЗМІ, яким уже надали акредитацію, більше не будуть допущені”, — заявили представники російської влади журналістам.

Як зазначає Der Spiegel, це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитації для західних медіа, а потім відкликав їх. Раніше журналістам уже надсилали програму заходів до Дня перемоги в центрі Москви.

Відео дня

Парад 9 травня цього року також проведуть у скороченому форматі. Міністерство оборони РФ повідомило, що через “поточну оперативну ситуацію” на Червоній площі не показуватимуть військову техніку. У попередні роки російська армія традиційно виводила на парад танки та інше озброєння.

Раніше Фокус писав, що Кремль вирішив провести парад 9 травня без військової техніки та різко посилити захист Москви. До столиці РФ стягнули близько 280 систем ППО, зокрема комплекси С-400, радари та засоби ближньої дії. У центрі міста також встановили антидронові сітки й загородження, а сам формат заходу скоротили.

Крім того, 9 травня у Москві повністю обмежать доступ відвідувачів до Кремля та скасують традиційні церемонії на Соборній площі. Федеральна служба охорони РФ також посилила заходи безпеки навколо Володимира Путіна.