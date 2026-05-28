Путин снова не смог произнести имя президента Казахстана: перекрутил на 100% (видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин благодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и при этом снова не справился с его именем, показали видео с места событий. Глава Кремля ошибся, сидя в кресле перед объективами десятков камер, которые фиксировали каждое движение и каждое слово. В эфире прозвучала новая версия имени, с которым Путин в большинстве случаев не может справиться.

Выступление президента РФ прозвучало на брифинге после заседания Высшего Евразийского экономического совета, который 27-28 мая проходил в Астане в Казахстане, написало электронное медиа Ateo Breaking. На 30-секундном фрагменте выступления слышим, как президент Путин неверно называет хозяина мероприятия в Анкаре, не останавливается, чтобы исправить ошибку, а говорит дальше, как будто ничего и не было.

Путин и Токаев — инцидент с именем, Казахстан 28 мая

Новая версия имени президента Казахстана звучит на первых секундах фрагмента. Четко не ясно, как именно Путин назвал своего коллегу на этот раз. Слышится что-то похожее на "Вахтанг Кемелевич", "Саржан Кемелевич", "Сарган Кемелевич", или что-то другое.

Відео дня

Другие тезисы, которые озвучил глава Кремля во время выступления, — это благодарность за приглашение, напоминание о предыдущем визите Токаева, который в 2025 году приезжал в Москву. По словам Путина, именно тогда они начали "многое делать для углубления и расширения стратегического партнерства".

Тем временем росСМИ привели другие детали визита Путина в Казахстан. Как написало росСМИ "РИА Новости", страны подписали документ о "семи основах стратегического союзничества". Также выяснилось, что РФ будет строить АЭС. Токаев заявил о "ведущих позициях РФ в экономике" и о влиянии на все важные мировые процессы. Между тем Путин сказал, что будет строить не просто АЭС, а целую "атомную отрасль", и выразил надежду, что товарооборот между странами превысит 30 млрд долл.

Путин и Токаев — детали

Отметим, ранее медиа писали о других случаях, когда Путин не смог произнести имя Токаева. Один из таких инцидентов произошел во время приезда президента Казахстана в Санкт-Петербург, и это произошло в первые месяцы российского вторжения в Украину. После этого росСМИ сделали коллекцию слов, которыми глава Кремля называл казахского политика: среди них — "Кемел Жомартович", "Касым Жомартович Кемелович", "Кемель Жомартович".

Между тем в мае в соцсетях обратили внимание на другие проблемы с речью Путина. Например, во время выступления на российских торжествах президент РФ неразборчиво и неэнергично трижды выкрикнул "Ура". При этом незадолго до этого возгласа он сумел прочитать по бумажке заявление о "мести" Украине из-за "удара по Старобельску".

Напоминаем, 28 мая появились фото и видео кортежа Путина в Казахстане: обратили внимание на особую защиту от дронов. Между тем в начале мая из-за слива из западных разведок выяснилось, что президента РФ окружают сотрудники ФСО, следя, куда он ездит и где живет.