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Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию Говорят, это произошло после последнего визита американской делегации в Казахстан.

На этих встречах помощник заместителя министра финансов США Элизабет Розенберг предупредила о вторичных санкциях — как против Казахстана, так и в отношении компаний и банков, работающих в Казахстане.

Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию

Есть еще одна версия. Их ввели, потому что Путтлер так и не выучил, как на самом деле зовут Касыма-Жомарта Кемелевича

Какая бы ни была причина — это серьезный удар как по экономике России, так и по их ВПК. Мы ведь прекрасно знаем, как последний год товары двойного назначения завозились в Россию через Казахстан.

Ну что ж, тем лучше. Вместе с союзниками мы продолжаем душить врага экономической и санкционной удавкой, приближаясь каждый день к победе.

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