Казахстан и Азербайджан договорились качать нефть в обход России

Астана и Баку создают совместное предприятие, которое будет оператором транспортировки топлива. Первый транзит уже успешно запустили.

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Казахстан и Азербайджан будут вместе заниматься транзитом нефти в обход РФ. Об этом заявил министр торговли Казахстана Серик Жумангарин, пишет сегодня, 11 апреля, Казинформ.

Министр заявил, что процесс уже запущен и два первых танкера отправлено.

"В прошлом году КазМунайГаз и SOCAR наконец подписали соглашение, с 2023 года мы планируем поставить 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В марте уже начался процесс, два первых танкера отправлены – это 20 тысяч тонн, на апрель стоит 125 тысяч тонн", – говорит чиновник.

Азербайджан с вою очередь предлагает и другие маршруты в обход Росси: трубопровод Баку-Супса (по неофициальным данным, речь идет о 5 млн тонн в 2023 году) и по железной дороге в порты Батуми и Поти.

По словам министра, сейчас стороны рассматривают возможности устранения узких мест во время транспортировки.

"Вчера [10 апреля] достаточно уверенно обсуждался вопрос создания совместного предприятия, который был бы единственным оператором на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий", — сказал Жумангарин.

А мы напомним, что Казахстан входит в ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности, который подписали Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Напомним, 7 апреля появилась информация от российского историка Владимира Соловья, что глава Кремля планировал также захватить Молдову, а затем отправить войска в Грузию, Армению и Казахстан.

17 марта аналитики заявили, что компании из России все чаще начали просить партнеров из Казахстана о помощи в обходе санкций, которые были наложены Западом за вторжение в Украину.

13 марта Казахстан арестовал имущество работающей на Байконуре дочерней структуры Роскосмоса ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и намерен взыскать с нее задолженность в размере 13,5 млрд тенге ($26,3 млн).

Напомним, что нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года.