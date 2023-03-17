"Бум только начинается": Россия умолят Казахстан помочь обойти санкции, — СМИ

По словам журналистов, РФ нуждается практически во всем: от потребительской электроники и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов.

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Компании из России все чаще начали просить партнеров из Казахстана о помощи в обходе санкций, которые были наложены Западом за вторжение в Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что российские торговцы уже научились различным методам обхода санкций. Была создана целая сеть поставок через третьи страны. Большое количество товаров ввозятся через Турцию и страны, ранее входившие в Советский Союз.

По словам источников, они стали свидетелями того, что роста количества запросов от России о помощи в доставке различных товаров. Так, РФ нуждается практически во всем: от потребительской электроники и подшипников до деталей самолетов, редкоземельных металлов. У россиян очень длинный список товаров, в который входят промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, радиооборудование, турбины, детали самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт.

"Бум только начинается", — сказал один из источников журналистам.

Сообщается, что российские компании стараются установить долгосрочные партнерские отношения, которые помогут обходить санкции.

Источники говорят, что иногда даже закон не нарушается. Часто сложные элементы включают санкционированные компоненты, но сами по себе прямо не запрещены. С другой стороны, казахстанские предприниматели, перепродающие товары в Россию, обычно имеют право на возмещение НДС в размере 12%, но те, кто перемещает "подозрительные товары", не подают его, чтобы не подвергать риску всю цепочку поставок.

По словам журналистов, РФ до сих пор является крупнейшим торговым партнером Казахстана.

Напомним, что 17 марта издание Politico сообщило, что Евросоюз готовит новые санкции против родственников российских олигархов. Инициативу ввести подобные ограничения еще в феврале выдвинули Польша и страны Балтии. В настоящее время в ЕС уже обновляют данные о лицах, подпадающих под санкции.

Также сообщалось, что в Европу из США направляются танкеры с рекордным объемом нефти. Суда меньшего размера продолжают дорожать, поскольку для перевозки российской нефти в Азию заказывается все больше кораблей.