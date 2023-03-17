Пока Россия в сторонке: в Европу из США направляются танкеры с рекордным объемом нефти

Суда меньшего размера продолжают дорожать, поскольку для перевозки российской нефти в Азию заказывается все больше кораблей.

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Для импорта рекордных объемов американской нефти Европа будет использовать крупнейшие танкеры. Это связано с тем, что санкции против российской нефти меняют глобальные торговые пути. Суда, способные перевозить до 1,84 млн баррелей в день, должны прибыть из Персидского залива уже в марте 2023 года, пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что торговый бум является еще одним побочным продуктом войны России в Украине и введенных Западом санкций. Так, мелкие танкеры стремительно дорожают, ведь для транспортировки российской нефти в Азию понадобится большее количество плавсредств.

Считается, что происходящие изменения в транспортировке "черного золота" сделает флот менее эффективным, тем самым сократив общее количество танкеров, транспортирующих около 40% мировой нефти.

Для транспортировки топлива в Европу США привлечет 11 супертанкеров, известных как Very Large Crude Carriers, или VLCC, и 16 судов класса Suezmax. Именно они должны прибыть на европейский континент в марте. Эти большие корабли в настоящее время перевозят около 60% сырой нефти на маршруте, по сравнению с 37% год назад. Супертанкеры могут перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, в то время как Suezmax могут перевозить около 1 миллиона.

При этом обычно для транспортировки используются даже меньшие корабли, известные как Aframax, в которые можно закачать около 700 тысяч баррелей. Но сейчас Aframax в дефиците, поскольку трейдеры бронируют суда для транспортировки все большего количества российской нефти в Азию. Крупные импортеры, такие как Китай и Индия, набирают большие объемы, поскольку западные покупатели отказались от грузов из-за санкций против Москвы за вторжение в Украину.

И теперь дешевле нанимать крупнейшие корабли для перевозки сырой нефти из США в Роттердам. Как объяснил журналистам ведущий аналитик по нефти компании Kpler Виктор Катона, перевозка одного барреля нефти на супертанкере обойдется в 2,70 доллара. А для Aframax на том же маршруте это перевозка стоит примерно, 8,50 доллара за баррель.

Напомним, что нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

В среду, 15 марта, издание Bloomberg сообщало, что Польша, Литва и Эстония предложили союзникам снизить верхний предел цен на российскую нефть в марте 2023 года с 60 до 51,45 доллара за баррель.

Но уже 16 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило о нежелании Соединенных Штатов Америки корректировать нефтяные санкции против РФ. Об этом президент США Джо Байден якобы сказал председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен во время встречи неделю назад.