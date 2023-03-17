Поки Росія осторонь: у Європу зі США прямують танкери з рекордним обсягом нафти

Судна меншого розміру продовжують дорожчати, оскільки для перевезення російської нафти в Азію замовляється дедалі більше кораблів.

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Для імпорту рекордних обсягів американської нафти Європа використовуватиме найбільші танкери. Це з пов'язано тим, що санкції проти російської нафти змінюють глобальні торговельні шляхи. Судна, здатні перевозити до 1,84 млн барелів на день, мають прибути з Перської затоки вже в березні 2023 року, пише агентство Bloomberg.

Видання зазначає, що торговий бум є ще одним побічним продуктом війни Росії в Україні та запроваджених Заходом санкцій. Дрібні танкери стрімко дорожчають, адже для транспортування російської нафти в Азію знадобиться більша кількість плавзасобів.

Вважається, що зміни, що відбуваються в транспортуванні "чорного золота", зробить флот менш ефективним, тим самим скоротивши загальну кількість танкерів, що транспортують близько 40% світової нафти.

Для транспортування палива в Європу США залучать 11 супертанкерів, відомих як Very Large Crude Carriers, або VLCC, і 16 суден класу Suezmax. Саме вони мають прибути на європейський континент у березні. Ці великі кораблі зараз перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті, порівняно з 37% рік тому. Супертанкери можуть перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, а Suezmax можуть перевозити близько 1 мільйона.

Водночас зазвичай для транспортування використовуються навіть менші кораблі, відомі як Aframax, на які можна закачати близько 700 тисяч барелів. Але зараз Aframax у дефіциті, оскільки трейдери бронюють судна для транспортування дедалі більшої кількості російської нафти в Азію. Великі імпортери, такі як Китай та Індія, набирають більше обсягу, оскільки західні покупці відмовилися від вантажів через санкції проти Москви за вторгнення в Україну.

І тепер дешевше наймати найбільші кораблі для перевезення сирої нафти зі США в Роттердам. Як пояснив журналістам провідний аналітик із нафти компанії Kpler Віктор Катона, перевезення одного бареля нафти на супертанкері коштуватиме 2,70 долара. А для Aframax на тому ж маршруті це перевезення коштує приблизно 8,50 долара за барель.

Нагадаємо, що нафтове ембарго на морські постачання нафти з Росії в ЄС набуло чинності з 5 грудня 2022 року. Стеля цін на російську нафту була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

У середу, 15 березня, видання Bloomberg повідомляло, що Польща, Литва й Естонія запропонували союзникам знизити верхню межу цін на російську нафту в березні 2023 року з 60 до 51,45 долара за барель.

Але вже 16 березня видання The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела повідомило про небажання Сполучених Штатів Америки коригувати нафтові санкції проти РФ. Про це президент США Джо Байден нібито сказав голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі тиждень тому.