Евросоюз готовит новые санкции против родственников российских олигархов, — Politico

По словам дипломатов, инициативу ввести подобные ограничения еще в феврале выдвинули Польша и страны Балтии. В настоящее время в ЕС уже обновляют данные о лицах, подпадающих под санкции.

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Еврокомиссия готовит новый законодательный документ, позволяющий применять санкции к членам семей известных предпринимателей России. Об этом 16 марта три европейских дипломата рассказали журналистам Politico.

По их словам, сейчас разрабатываются критерии для перечня родственников олигархов страны-агрессорки. Страны-члены ЕС проинформировали об этом еще 15 марта. Санкции были предложены еще в феврале – Польшей и странами Балтии. Тогда Еврокомиссия пообещала польскому правительству рассмотреть предложение в обмен на подписание 10-го пакета санкций, ограничение на торговлю синтетическим каучуком в котором поляки считали недостаточно широкими.

Дипломаты сказали, что конкретные критерии и временные рамки неизвестны.

Politico передает, что объявление Комиссии 27 странам-членам было сделано после инцидента с матерью Евгения Пригожина, командующего ЧВК "Вагнер". Высший суд, несмотря на аргументы Совета ЕС о бизнес-связях между родственниками, признал запрет на выдачу виз и замораживание активов на основании общей семьи незаконным.

По информации медиа, Рада уже 15 марта обновила записи о сотнях человек из 1500, подпадающих под санкции. Журналисты называют это очевидной попыткой ЕС усилить санкции против Пригожиной и других лиц.

Напомним, также 16 марта иностранные СМИ сообщили, что ФСБ больше года скрывает третью дочь российского президента Владимира Путина. Журналисты выяснили, что 19-летняя Луиза Розова в течение года не появляется в соцсетях и на публике.

Уже сегодня, 17 марта, также журналисты сообщили об изменении предпочтений россиян относительно отдыха. Спрос на туристические поездки в Крым снизился, однако все номера на лето раскуплены в нескольких отелях Дагестана.