Євросоюз готує нові санкції проти родичів російських олігархів, — Politico

За словами дипломатів, ініціативу запровадити подібні обмеження ще у лютому висунули Польща та країни Балтії. Наразі в ЄС вже оновлюють дані про осіб, що підпадають під санкції.

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Єврокомісія готує новий законодавчий документ, що дозволить застосовувати санкції до членів родин відомих підприємців Росії. Про це 16 березня троє європейських дипломатів розповіли журналістам Politico.

За їхніми словами, нині розробляються критерії для переліку родичів олігархів країни-агресорки. Країни-члени ЄС були проінформовані про це ще 15 березня. Санкції були запропоновані ще у лютому — Польщею та країнами Балтії. Тоді Єврокомісія пообіцяла польському уряду розглянути пропозицію в обмін на підписання 10-го пакету санкцій, обмеження на торгівлю синтетичним каучуком в якому поляки вважали недостатньо широкими.

Дипломати сказали виданню, що конкретні критерії та часові рамки невідомі.

Politico передає, що оголошення Комісії 27 країнам-членам було зроблене після інциденту з матір’ю Євгена Пригожина, командувача ПВК "Вагнер". Найвищий суд попри аргументи Ради ЄС про бізнес-зв’язки між родичами визнав заборону на видачу віз і заморожування активів на підставі спільної сім’ї незаконним.

За інформацією медіа, Рада вже 15 березня оновила записи про сотні осіб з 1500, що підпадають під санкції. Журналісти називають це очевидною спробою ЄС посилити санкції проти Пригожиної та інших осіб.

Нагадаємо також 16 березня іноземні ЗМІ повідомили, що ФСБ понад рік приховує третю доньку російського президента Володимира Путіна. Журналісти з’ясували, що 19-річна Луїза Розова протягом року не з’являється у соцмережах та на публіці.

Вже сьогодні, 17 березня, також журналісти повідомили про зміну у вподобаннях росіян щодо відпочинку. Попит на туристичні поїздки у Крим знизився, однак усі номери на літо розкуплені у декількох готелях Дагестану.