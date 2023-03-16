"Її буквально скасували": ФСБ понад рік приховує позашлюбну дочку Путіна, — ЗМІ

За даними журналістів, 19-річна Луїза Розова протягом року не з'являється на публіці та не публікує нічого у соцмережах. Її модний бізнес зупинився, вона більше не виступає як діджей і не дає інтерв'ю модним журналам.

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В умовах війни в Україні службі безпеки Володимира Путіна доводиться вже понад рік приховувати Луїзу Розову, яку називають третьою дочкою російського президента. Про це повідомляє The Mirror.

Розовій цього місяця виповнюється 20 років, раніше вона виявляла активність у соцмережах, але тепер уже більше не користується своїми акаунтами.

Аналітик, який стежить за новинами про сім'ю президента, ім'я якого не називається, повідомив, що все виглядає так, ніби "Путін її скасував".

"Її модний бізнес, схоже, зупинився, також вона більше не виступає як діджей і не дає інтерв'ю модним журналам", — наголосив розслідувач.

Повідомляється, що зараз її життя багато в чому обмежене.

Луїза, за інформацією журналістів, дочка колишньої коханки Путіна 48-річної Світлани Кривоногих, яка вважається однією з найзаможніших жінок РФ.

48-річна Світлана Кривоногих

Спочатку вона була прибиральницею, а зараз — співвласниця великого російського банку та нічного стриптиз-клубу.

ФСБ приховувала Луїзу від уваги громадськості, коли після початку масштабної російської агресії в Україні на її адресу почали обсипатися звинувачення.

Насамперед Луїзу помічали в Парижі, у 2021 році вона відвідувала Лувр. Відомо і про будинок в Монако, вартістю кілька десятків мільйонів євро. Однак, немає даних про те, чи відвідувала вона Францію та інші країни після 24 лютого 2022 року.

Інформація про те, що Луїза — позашлюбна дочка Путіна, була вперше опублікована у матеріалі про розслідування видання "Проєкт".

Передбачувана третя дочка Путіна

Протягом минулого року вона перестала ділитися з аудиторією постами, хоча у соцмережах на неї підписано 84 тисячі користувачів. Є думка, що це особисте розпорядження Путіна. За деякими даними, вона була студенткою одного з петербурзьких вишів, але за рік новин про неї не було.

Фокус перевірив обліковий запис передбачуваної дочки Путіна luizaroz__, з'ясувалося, що він відкритий, але останній пост опубліковано 12 березня 2022 року.

У публікації дівчина пише, що "співчує народу України, засуджує дії армії Росії та геноцид в Україні".

Пост передбачуваної доньки Путіна

Нагадаємо, що ймовірна третя дочка російського президента засудила війну в Україні. Однак, користувачі Instagram сумніваються, що публікацію на сторінці створювала вона.

За даними ЗМІ, двох інших дочок Путіна та викритих шпигунів селили у так званих зозулях КДБ. В одній із таких конспіративних квартир на Новинському бульварі під цілодобовою охороною ФСО деякий час проживала старша дочка Марія Воронцова з голландським чоловіком Йоррітом Фаассеном.

Раніше Фокус повідомляв, що "Пригожин зазнав фіаско", і тепер Путін не довіряє засновнику воєнізованого формування ПВК "Вагнер".