Ймовірна донька Путіна виступила проти війни в Україні, – соцмережі

Користувачі Instagram сумніваються, що написане на сторінці Розової — справа рук самої Єлизавети.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

18-річна Єлизавета Кривоногих, відома в Мережі як Луїза Розова, яку називають позашлюбною дочкою російського президента Володимира Путіна, опинилася під пильною увагою користувачів Instagram. Дівчина, яка закинула свій обліковий запис ще в січні, знову вийшла на зв'язок. Два останні записи датовані 9 і 15 березня. Тоді вже йшли бойові дії в Україні, на яку 24 лютого напала Росія.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Спочатку вона опублікувала слова Not war (ні війні) на чорному тлі. За її словами, після написаного вона навіть не може уявити, які наслідки чекають на неї. Проте дівчина наголосила, що категорично проти будь-якого насильства над беззахисними.

"Щиро здивована, що деякі серйозно вважають, що я причетна до подій, що відбуваються у світі, і що я маю якусь неймовірну можливість все змінити. Давайте подумаємо разом і відповімо для себе на таке запитання: "Чи стане людина, настільки божевільна, щоб буквально оголосити війну всьому світу, відмовлятися від своїх рішень через якісь батьківські почуття? "Нехай кожен сам дасть відповідь на це питання", — пише Луїза.

Вона також звернулася до тих, хто засипає її в директі образами.

"Ви дійсно думаєте, що те, що ви робите, — це найкраще, що може розв'язати проблеми навколо? Вчиняючи так, ви, найімовірніше, поставите себе на рівень людини, дії якої ви самі засуджуєте. Коли-небудь це повернеться до вас бумерангом …”.

Ймовірна дочка Путіна зізналася, що вона має велику симпатію до України.

"Я також люблю і поважаю Росію та її народ. Я ненавиджу біль, я ненавиджу страждання, я ненавиджу смерть, я ненавиджу війну… Нехай усі знають це", — наголосила Розова.

[ + – ] Перший антивоєнний пост на сторінці Розової Фото: Скриншот

Другий пост — це слова Loss of humanity (втрата людяності) на червоній підкладці. Луїза говорить про те, що її продовжують завалювати гнівними повідомленнями люди, яких вона навіть не знає.

"Велика купа людей звинувачує мене в тому, що моя дія/бездіяльність/існування не відповідає їхньому поняттю так званої "справедливості", а деякі навіть пишуть різні образи без приводу. Це нормально? Це більше схоже на емоційне насильство... Я не розумію ваших мотивів" і переконань. Мені здається, що в пошуках винних ви, на жаль, втратили людяність. Пам'ятаєте: "Людина пожинає те, що посіяла". Слухайте своє серце, не ведіться на сліпу ненависть. Я всіх вас люблю, а тих, хто мене ненавидить — ще більше", — заявила дівчина.

Фото: Скриншот

У свіжому сторісі Розова наводить повідомлення дівчини, яка засуджує участь хлопців з Дагестану в "спецоперації", які вбивають мирних людей у незалежній сусідній країні, а також виступає проти російської пропаганди, що накачує телеглядачів неправдивою інформацією про те, що відбувається в Україні.

Завершуючи діалог із читачами, власниця аккаунта заявила, що надалі коментувати свою позицію вона ніяк не буде, оскільки вона й так зрозуміла.

"Співчуваю народу України. Засуджую дії армії РФ та геноцид в Україні", — йдеться в сторіз.

[ + – ] Луїза Розова окреслила свою позицію Фото: Скриншот

У коментарях спалахнула дискусія про те, що сторінка дівчини може бути зламана, і написане — не її рук справа. Тим більше, що, як повідомляли, Розова видалила сторінку. Інші ж, як і раніше, закликали Луїзу вплинути на батька та попросити його припинити геноцид в Україні.

Нагадаємо, розслідувачі знайшли ймовірну дочку Путіна, яка зовні дуже схожа на нього. Вони також показали матір Луїзи Світлану Кривоногих.