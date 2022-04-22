Предполагаемая дочь Путина выступила против войны в Украине, – соцсети

Пользователи Instagram сомневаются, что написанное на странице Розовой, – дело рук самой Елизаветы.

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18-летняя Елизавета Кривоногих, известная в Сети как Луиза Розова, которую называют внебрачной дочерью российского президента Владимира Путина, оказалась под пристальным вниманием пользователей Instagram. Девушка, забросившая свой аккаунт еще в январе, снова вышла на связь. Две ее последние записи датированы 9 и 15 марта. В это время уже вовсю шли боевые действия в Украине, на которую 24 февраля напала Россия.

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Сначала она опубликовала слова Not war (нет войне) на черном фоне. По ее словам, после написанного она даже не может представить, какие последствия ждут ее. Однако девушка подчеркнула, что категорически против любого насилия над беззащитными.

"Искренне удивлена что некоторые всерьез считают что я причастна к событиям происходящим в мире, и что я имею какую-то невероятную возможность все изменить. Давайте подумаем вместе и ответим для себя на такой вопрос: "Станет ли человек, настолько безумный, чтобы буквально объявить войну всему миру, отказываться от своих решений из-за каких-то родительских чувств?" Пусть каждый сам даст ответ на этот вопрос", – пишет Луиза.

Она также обратилась к тем, кто засыпает ее в директе оскорблениями.

"Вы действительно думаете, что то, что вы делаете, — это лучшее, что может решить проблемы вокруг? Поступая так, вы, скорее всего, поставите себя на уровень человека, действия которого вы сами осуждаете. Когда-нибудь это вернется к вам бумерангом…".

Предполагаемая дочь Путина призналась, что она испытывает огромную симпатию к Украине.

"Я также люблю и уважаю Россию и ее народ. Я ненавижу боль, я ненавижу страдание, я ненавижу смерть, я ненавижу войну… Пусть все знают это", – подчеркнула Розова.

[ + – ] Первый антивоенный пост на странице Розовой Фото: Скриншот

Второй пост – это слова Loss of humanity (потеря человечности) на красной подложке. Луиза говорит о том, что ее продолжают заваливать гневными сообщениями люди, которых она даже не знает.

"Огромная куча людей обвиняет меня в том, что мое действие/бездействие/существование не соответствует их понятию так называемой "справедливости", а некоторые даже пишут разные оскорбления без повода. Это нормально? Это больше похоже на эмоциональное насилие… Я не понимаю ваших мотивов и убеждений. Мне кажется, что в поисках виноватых вы, к сожалению, потеряли человечность. Помните: "Человек пожинает то, что посеял". Слушайте свое сердце, не ведитесь на слепую ненависть. Я вас всех люблю, а тех, кто меня ненавидит — еще больше", – заявила девушка.

Фото: Скриншот

В свежем сторис Розова приводит сообщение девушки, которая осуждает участие парней из Дагестана в "спецоперации", которые убивают мирных людей в независимой соседней стране, а также выступает против русской пропаганды, накачивающей телезрителей ложной информацией о происходящем в Украине.

Завершая диалог с читателями, хозяйка аккаунта заявила, что в дальнейшем комментировать свою позицию она никак не будет, поскольку она и так ясна.

"Сочувствую народу Украины. Осуждаю действия армии РФ и геноцид в Украине", – говорится в сториз.

[ + – ] Луиза Розова очертила свою позицию Фото: Скриншот

В комментариях разгорелась дискуссия о том, что страница девушки может быть взломана, и написанное – не ее рук дело. Тем более, что, как сообщалось, Розова удалила страницу. Другие же по-прежнему призывали Луизу повлиять на отца и попросить его прекратить геноцид в Украине.

Напомним, расследователи нашли предполагаемую дочь Путина, которая внешне очень похожа на него. Они также показали мать Луизы Светлану Кривоногих.