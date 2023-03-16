"Ее буквально отменили": ФСБ больше года скрывает внебрачную дочь Путина, — СМИ

По данным журналистов, 19-летняя Луиза Розова в течение года не появляется на публике и не публикует ничего в соцсетях. Ее модный бизнес остановился, она больше не выступает как диджей и не дает интервью модным журналам.

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В условиях войны в Украине службе безопасности Владимира Путина приходится уже больше года скрывать Луизу Розову, которую называют третьей дочерью российского президента. Об этом сообщает The Mirror.

Розовой в этом месяце исполняется 20 лет, прежде она проявляла активность в соцсетях, но теперь уже больше не пользуется своими аккаунтами.

Следящий за новостями о семье президента аналитик, имя которого не называется, сообщил, что все выглядит так, будто "Путин ее отменил".

"Ее модный бизнес, похоже, остановился, также она больше не выступает как диджей и не дает интервью модным журналам", — отметил расследователь.

Сообщается, что сейчас ее жизнь во многом ограничена.

Луиза, по информации журналистов, дочь бывшей любовницы Путина 48-летней Светланы Кривоногих, которая считается одной из самых состоятельных женщин РФ.

48-летняя Светлана Кривоногих

Прежде она была уборщицей, а сейчас — совладелица крупного российского банка и ночного стриптиз-клуба.

ФСБ скрывала Луизу от внимания общественности, когда после начала масштабной российской агрессии в Украине в ее адрес стали сыпаться обвинения.

Прежде Луизу замечали в Париже, в 2021 году она посещала Лувр. Известно и о доме в Монако стоимостью несколько десятков миллионов евро. Однако нет данных о том, посещала ли она Францию и другие страны после 24 февраля 2022 года.

Информация о том, что Луиза — внебрачная дочь Путина, была впервые опубликованы в материале о расследовании издания "Проект".

Предполагаемая третья дочь Путина

В течение минувшего года она перестала делиться с аудиторией постами, хотя в соцсетях на нее подписаны 84 тысячи пользователей. Есть мнение, что это личное распоряжение Путина. По некоторым данным, она была студенткой одного из петербургских вузов, но за прошедший год новостей о ней не было.

Фокус проверил аккаунт предполагаемой дочери Путина luizaroz__, выяснилось, что он открыт, но последний пост опубликован 12 марта 2022 года.

В строис девушка пишет, что "сочувствует народу Украины, осуждает действия армии рф и геноцид в Украине".

Пост предполагаемой дочери Путина

Напомним, что возможная третья дочь российского президента осудила войну в Украине. Однако пользователи Instagram сомневаются, что опубликовано на странице писала она сама.

По данным СМИ, двух других дочерей Путина и разоблаченных шпионов селили в так называемых кукушках КГБ. В одной из таких конспиративных квартир на Новинском бульваре под круглосуточной охраной ФСО некоторое время проживала старшая дочь Мария Воронцова с голландским мужем Йорритом Фаассеном.

Ранее Фокус сообщал, что "Пригожин потерпел фиаско", и теперь Путин не доверяет основателю военизированного формирования ЧВК "Вагнер".