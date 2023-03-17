У Крим вже не хочуть: росіяни масово бронюють літній відпочинок у Дагестані

За словами турагентів, у кількох популярних дагестанських готелях вже розпродано всі номери на літо. А після підриву Кримського мосту протягом місяця на півострові не було заброньовано жодного готельного номера.

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У Росії зріс попит на літній відпочинок у Дагестані, через що в республіці виникли труднощі з бронюванням готелів. Про це пише "Турдом" із посиланням на туристичних агентів.

У джерелі зазначають, що найбільше дефіцит місць відчувається в місцях високого рівня обслуговування на першій лінії від моря.

"Ми замовляли розміщення на травневі свята для туристів у січні. І вже тоді у вибраному готелі не було вільних місць", — констатувала турагент Анастасія Ронь.

Вона також зазначила, що подібна ситуація у Дагестані спостерігалася і минулого року.

Про те, що відпочинок у тимчасово окупованому Криму перестав користуватися популярністю серед громадян РФ, російські ЗМІ повідомляли у жовтні минулого року.

Заступник голови комітету Держдуми з туризму Тетяна Лобач зазначала, що після підриву Керченського мосту на листопад у Криму не було заброньовано жодного готельного номера.

"Спостерігається різкий відтік туристів. Рівень бронювання на вересень становив 25%, жовтень — 5%, листопад — 0%", — констатувала Лобач.

Чиновниця також пов'язує зниження потоку російських туристів із низкою вибухів на військових об'єктах півострова влітку минулого року. Вона згадала про "бавовни" на авіабазах та аеродромах у Бельбеку та селі Гвардійське, а також про підрив складів із боєприпасами у Джанкої.

Нагадаємо, що за даними Центру національного опору від 9 березня, окупаційна влада РФ у Криму становить плани евакуації для співробітників своїх адміністрацій та їхніх сімей. Подібний план уже сформовано в окупаційній адміністрації Красноперекопська, що на півночі півострова.

Дослідник Бреді Африк 14 березня опублікував супутникові знімки, на яких можна побачити нові траншеї та загородження на території Криму. Він зазначив, що росіяни активізували будівництво оборонних укріплень на окупованих територіях.

Ще ми писали про те, що 15 березня стало відомо про скасування концерту на московському стадіоні "Лужники", приуроченого до роковин анексії Криму. Захід, на якому зазвичай виступає Володимир Путін, було заплановано на 18 березня.