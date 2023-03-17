В Крым уже не хотят: россияне массово бронируют летний отдых в Дагестане

По словам турагентов, в нескольких популярных дагестанских отелях уже распроданы все номера на лето. А после подрыва Крымского моста в течение месяца на полуострове не было забронировано ни одного отельного жилья.

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В Российской Федерации вырос спрос на летний отдых в Дагестане, из-за чего в республике возникли сложности с бронированием отелей. Об этом пишет "Турдом" со ссылкой на туристических агентов.

В источнике отмечают, что больше всего дефицит мест ощущается в местах в высоким уровнем обслуживания на первой линии от моря.

"Мы заказывали размещение на майские праздники для туристов в январе. И уже тогда в выбранной гостинице не было свободных мест", — констатировала турагент Анастасия Ронь.

Она также отметила, что подобная ситуация в Дагестане наблюдалась и в прошлом году.

О том, что отдых во временно оккупированном Крыму перестал пользоваться популярность среди граждан РФ, российские СМИ сообщали в октябре прошлого года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач отмечала, что после подрыва Керченского моста на ноябрь в Крыму не было забронировано ни одного отельного номера.

"Наблюдается резкий отток туристов. Уровень бронирования на сентябрь составил 25%, октябрь — 5%, ноябрь — 0%", — констатировала Лобач.

Чиновница также связывает снижение потока российских туристов с чередой взрывов на военных объектах полуострова летом прошлого года. Она упомянула о "хлопках" на авиабазах и аэродромах в Бельбеке и селе Гвардейское, а также о подрыве складов с боеприпасами в Джанкое.

Напомним, что по данным Центра национального сопротивления от 9 марта, оккупационные власти РФ в Крыму составляют планы эвакуации для сотрудников своих администраций и их семей. Подобный план уже сформирован в оккупационной администрации Красноперекопска, что на севере полуострова.

Исследователь Брэди Африк 14 марта опубликовал спутниковые снимки, на которых можно заметить новые траншеи и заграждения на территории Крыма. Он отметил, что россияне активизировали строительство оборонительных укреплений на оккупированных территориях.

Еще мы писали о том, что 15 марта стало известно об отмене концерта на московском стадионе "Лужники", приуроченного к годовщине аннексии Крыма. Мероприятие, на котором обычно выступает Владимир Путин, было запланировано на 18 марта.