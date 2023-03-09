Оккупанты в Крыму формируют планы по эвакуации для своих сотрудников, – ЦНС

По информации Центра нацсопротивления, оккупанты уже составляют списки работников и членов их семей, которых будут обязаны эвакуировать в первую очередь. При этом в некоторых "администрациях" подобные списки якобы уже есть.

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Оккупационные власти Российской Федерации на Крымском полуострове формируют планы эвакуации для сотрудников своих администраций. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) 9 марта.

В публикации говорится, что россияне создают списки работников и членов их семей, который должны быть эвакуированы в полуострова в первую очередь. В некоторых населенных пунктах такие списки уже составлены и утверждены.

Известно, что подобный план уже сформирован в оккупационной администрации Красноперекопска, что на севере Крыма.

По мнению участников местного подполья, упомянутые меры предосторожности показывают, что россияне в Крыму не склонны верить собственной пропаганде о том, что "Россия здесь навсегда" и не собираются надолго задерживаться в Украине.

"При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", — констатировали в ЦНС.

Напомним, что по данным представительстве президента Украины в АРК от 7 марта, россияне свозят грузовики со своими военнослужащими на север Крыма. Оккупанты также ищут рабочую силу для рытья и обустройства окопов в Красноперекопске.

Кроме того, в оккупационной администрации Крыма хотят соорудить на полуострове базу для ЧВК "Вагнер". Под эту цель в одном из горных районов планируют выделить участок в 500 га.

Еще мы писали о том, что 7 марта так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил о возможном переносе Ялтинского международного экономического форума в Москву. Аксенов также заявил, что в мероприятии примут участие "новы регионы" РФ.

Ранее, 4 марта, спикер ОК "Восток" Владислав Назаров отметил, что россияне опасаются высадки украинских десантных войск в Крыму. В связи с этим оккупанты вырыли вдоль крымских пляжей около 200 километров окопов.