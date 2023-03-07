Россияне свозят грузовики со своими военными на север Крыма, – представительство президента

По данным представительства президента Украины в АРК, в Красноперекопске оккупанты ищут рабочую силу для рытья окопов и просят "приходить со своим инструментом".

Related video

К северу временно оккупированного Крымского полуострова через Симферополь продолжают прибывать грузовики с военнослужащими Российской Федерации, в основном из 126 бригады береговой охраны Черноморского флота РФ. Об этом сообщают в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым со ссылкой на открытие источники.

Также отмечается, что российские оккупанты ищут рабочую силу для рытья и обустройства окопов в городе Красноперекопск, что на севере Крыма. При этом потенциальным рабочим говорят "приходить со своим инструментом".

В представительстве президента констатируют, что милитаризация полуострова продолжается. Симферопольский аэропорт с 24 февраля 2022 года и по сей день закрыт для гражданской авиации.

Кроме того, "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов принял решение об обустройстве на полуострове новой базы для бойцов ЧВК "Вагнер". Под эту цель в одном из горных районов Крыма якобы должны выделить 500 га земли.

В публикации также говорится, что по состоянию на 6 марта на территории Крымского полуострова были захоронены по меньшей мере 315 военных ВС РФ. Предполагается, что 208 из них были гражданами Украины.

Напомним, что 2 марта спикер Оперативного командования "Восток" Владислав Назаров сообщил, что ВС РФ вырыли вдоль пляжей на территории временно оккупированного Крыма около 200 километров траншей.

В утренней сводке Генштаба за 4 марта сообщалось, что российские оккупанты создают "добровольческие дружины" из-за опасений активизации проукраинского движения на полуострове и дефицита сотрудников правоохранительных органов.

Еще мы писали о том, что 3 марта росСМИ сообщили о прошедших в Крыму похоронах бойца ЧВК "Вагнер", ранее осужденного на 22 года за сожжение человека. Бывшего заключенного Романа Алексанцева похоронили с почестями за штурм Бахмута.