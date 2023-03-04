В Крыму с почестями похоронили "вагнеровца", осужденного на 22 года за сожжение человека

Т.н. "губернатор Севастополя" считает, что Роман Алексанцев "искупил тяжелое преступление кровью" и назвал его смерть под Бахмутом не напрасной.

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Зэка-"вагнеровца", который сжег заживо человека и был осужден за это на 22 года лишения свободы похоронили с почестями за штурм Бахмута. Об этом сообщают росСМИ.

На Донбассе скончался заключенный Роман Алексанцев. Его в родном городе осудили за тяжелое преступление, однако позже завербовали в ЧВК "Вагнер". Оккупант быстро согласился отправиться на войну, ведь за это ему обещали выплаты от государства и амнистию.

В ходе боевых действий под Бахмутом Роман Алексанцев скончался. В родном Севастополе его похоронили с почестями и отдельного внимания стоит речь т.н. "губернатора", который поблагодарил мужчину за его военные преступления в Украине и вовсе назвал его героем.

"Роман Николаевич был осужден за тяжкое преступление, но искупил его кровью", — говорит Сергей Меняйло.

[ + – ] Погибший на Донбассе крымчанин убил своего товарища и сжег Фото: theins.ru

Кровавое преступление Романа Алексанцева в Севастополе (2017 год)

2 августа 2017 года обвиняемый вызвал такси при помощи диспетчерской службы и на вызов приехал его хороший знакомый. Они проживали в одном и том же районе.

По неизвестным причинам Роман Алексанцев нанес таксисту не менее трех ударов ножом и в результате полученных травм Юрий Штеймец (имя жертвы) скончался на месте. Преступник забрал у водителя 120 тысяч рублей, погрузил тело в багажник и несколько часов катался по городу в поисках запрещенных веществ.

После этого машина с телом была сожжена, а само дело получило небывалую огласку на территории Крыма. Таксиста искали несколько дней по всему полуострову.

В октябре 2018 года т.н. "городской суд Севастополя" приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Присяжные признали Алексанцева виновным по трем эпизодам преступления: убийство, похищение денежных средств, угон и поджог автомобиля.

Напомним, 2 марта росСМИ писали, что в РФ переименовали школу в честь бойца ЧВК "Вагнер", в которой он никогда не учился. В документах говорится, что погибший в Украине "вагнеровец" Евгений Орлов — Герой России. Однако руководство школы сообщило, что не знает о его "геройстве", а просто выполняет распоряжение городской администрации.