В документах говорится, что погибший в Украине "вагнеровец" Евгений Орлов — Герой России. Однако руководство школы сообщило, что не знает о его "геройстве", а просто выполняет распоряжение городской администрации.

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Во Владивостоке переименовали школу №14 в честь бывшего наемника из ЧВК "Вагнер" Евгения Орлова, который погиб в Украине летом 2022 года. При этом сын погибшего, Андрей Орлов, не понимает зачем это сделали, так как его отец никогда в этой школе не учился. Об этом 2 марта сообщила русская служба ВВС.

Постановление администрации города о переименовании появилось в октябре 2022 года, однако ни руководство школы, ни управление образования об этом публично не сообщали. Об этом рассказал Орлов-младший. Он поделился подробностями и рассказал, что его отец с позывным "Мазай" пошел воевать добровольцем и участвовал в нынешнем вторжении в составе российской армии.

Андрей Орлов предположил, что друзья "вагнеровца" в администрации решили "увековечить его имя во Владивостоке". Также стало известно, что другом Евгения Орлова был секретарь приморского отделения "Справедливой России" Артур Потапов, однако не уточняется, был ли именно он инициатором идеи переименования. Руководство школы лишь заявило, что распоряжение поступило от администрации города.

В документах о переименовании говорится, что погибший Евгений Орлов — Герой России, но сын эту информацию опровергает. Он предположил, что это выражение используется фигурально и "в общем смысле". Также о "геройстве" Орлова не знают и руководство учебного заведения — там заявили, что якобы просто выполняли распоряжение администрации.

Журналисты отметили, что погибший Евгений Орлов был внесен в украинские санкционные списки как наемник ЧВК "Вагнер" еще до начала полномасштабной войны — в 2021 году. Это связано с тем, что наемник был снайпером-разведчиком, который воевал на Донбассе до начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, 1 марта пресс-служба Киевской ГВА сообщила о переименовании Киевского музея имени Александра Пушкина в "Усадьбу на Кудрявке". В сообщении сказано, что гендиректор Музея истории Киева Диана Попова обратилась в КГВА с предложением переименовать филиалы учреждения, а инициативу поддержала громада столицы.