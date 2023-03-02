В РФ перейменували школу на честь бійця ПВК "Вагнер", де він ніколи не навчався, — ЗМІ

У документах йдеться, що загиблий в Україні "вагнерівець" Євген Орлов — Герой Росії. Проте керівництво школи повідомило, що не знає про його "геройство", а просто виконує розпорядження міської адміністрації.

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У Владивостоці перейменували школу №14 на честь колишнього найманця із ПВК "Вагнер" Євгена Орлова, який загинув в Україні влітку 2022 року. При цьому син загиблого, Андрій Орлов, не розуміє, навіщо це зробили, оскільки його батько ніколи в цій школі не вчився. Про це 2 березня повідомила російська служба ВВС.

Постанова адміністрації міста про перейменування з'явилася у жовтні 2022 року, проте ані керівництво школи, ані управління освіти про це публічно не повідомляли. Про це розповів Орлов-молодший. Він поділився подробицями і розповів, що його батько з позивним "Мазай" пішов воювати добровольцем і брав участь у нинішньому вторгненні у складі російської армії.

Андрій Орлов припустив, що друзі "вагнерівця" в адміністрації вирішили "увічнити його ім'я у Владивостоці". Також стало відомо, що другом Євгена Орлова був секретар приморського відділення "Справедливой России" Артур Потапов, проте не уточнюється, чи саме він був ініціатором ідеї перейменування. Керівництво школи лише заявило, що розпорядження надійшло від адміністрації міста.

У документах про перейменування йдеться про те, що загиблий Євген Орлов — Герой Росії, але син цю інформацію спростовує. Він припустив, що цей вислів використовується фігурально і "загалом". Також про "геройство" Орлова не знає і керівництво навчального закладу — там заявили, що нібито просто виконували розпорядження адміністрації.

Журналісти зазначили, що загиблого Євгена Орлова було внесено до українських санкційних списків як найманця ПВК "Вагнер" ще до початку повномасштабної війни — 2021 року. Це пов'язано з тим, що найманець був снайпером-розвідником, який воював на Донбасі до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, 1 березня пресслужба Київської МВА повідомила про перейменування Київського музею імені Олександра Пушкіна на "Садибу на Кудрявці". У повідомленні сказано, що гендиректорка Музею історії Києва Діана Попова звернулася до КМВА з пропозицією перейменувати філії установи, а ініціативу підтримала громада столиці.