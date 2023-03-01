Новий етап дерусифікації: Київський музей Пушкіна перейменують на "Садибу на Кудрявці", — КМВА

Гендиректорка Музею історії Києва Діана Попова звернулася до адміністрації з пропозицією перейменувати філії установи. Глава КМВА Сергій Попко підписав відповідне розпорядження.

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Київський музей імені Олександра Пушкіна перейменують на "Садибу на Кудрявці". Про це в середу, 1 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Як уточнюється в публікації, генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова звернулася до КМВА з пропозицією перейменувати філії установи. Ініціативу підтримала громада столиці.

Окрім Музею Пушкіна, назву також змінить "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва". Тепер він називатиметься просто "Музейно-виставковим центром".

Відповідне рішення вже підписав голова КДВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року "Суспільне" повідомило, що зі шкільної програми предмета "Зарубіжна література" вилучили низку російських і білоруських письменників. Зокрема, з програми виключили твори Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова, Федора Достоєвського, Антона Чехова та Михайла Булгакова.

У вересні минулого року київські активісти запустили флешмоб із демонтажу пам'ятників Пушкіну та Щорсу в Києві.