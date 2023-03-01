Новый этап дерусификации: Киевский музей Пушкина переименуют в "Усадьбу на Кудрявке", — КГВА

Гендиректор Музея истории Киева Диана Попова обратилась в администрацию с предложением переименовать филиалы учреждения. Глава КГВА Сергей Попко подписал соответствующее распоряжение.

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Киевский музей имени Александра Пушкина переименуют в "Усадьбу на Кудрявке". Об этом в среду, 1 марта, в своем Тelegram-канале сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Как уточняется в публикации, генеральный директор Музея истории Киева Диана Попова обратилась в КГВА с предложением переименовать филиалы учреждения. Инициативу поддержала громада столицы.

Кроме Музея Пушкина, название также поменяет "Музейно-выставочный центр современного искусства". Теперь он будет называться просто "Музейно-выставочным центром".

Соответствующее решение уже подписано главой КГВА Сергеем Попко.

Напомним, в ноябре 2022 года "Суспільне" сообщило, что из школьной программы предмета "Зарубежная литература" изъяли ряд российских и белорусских писателей. В частности, из программы исключили произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Антона Чехова и Михаила Булгакова.

В сентябре прошлого года киевские активисты запустили флешмоб по демонтажу памятников Пушкину и Щорсу в Киеве.