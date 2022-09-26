"Снеси меня": в Киеве запустили флешмоб по демонтажу памятников Пушкину и Щорсу

Активисты расписали постамент со скульптурой российского поэта фразами "Демонтируй меня" и "Снести". На памятнике красногвардейского командира написано "Палач" и "Убийца".

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Активисты в Киеве запустили акцию "Снеси меня полностью" по демонтажу памятников российских деятелям. Об этом у себя в соцсетях написал один из ее организаторов Олег Слабоспицкий.

"Сегодня с друзьями запустили флешмоб "Снеси меня полностью". Первым сделали ребрендинг большевистскому преступнику Николаю Щорсу", –– рассказал активист.

Он уточнил, что скульптурное изображение красногвардейского командира, которое было установлено недалеко от железнодорожного вокзала в 1954 году, полностью подпадает под украинский закон о декоммунизации.

Украинский институт национальной памяти с 2016 года призывает столичную власть демонтировать монумент. Однако в течение 2016-2022 годов киевская мэрия и Министерство культуры и информационной политики Украины перебрасывают ответственность за демонтаж друг на друга, уточняет Слабоспицкий.

"Иными словами происходит сознательный саботаж выполнения норм закона о декоммунизации и отбеливании таких советских преступников как Щорс", – подчеркнул он.

Киевские активисты расписали памятник словами и фразами "Палач", "Убийца", "Воевал против УНР", "Демонтируй меня наконец".

[ + – ] Памятник Щорсу раписали фразами "Палач" и "Убийца".

Вторым памятником, на котором сторонники декоммунизации оставили надписи, стало скульптурное изображение поэта Александра Пушкина на проспекте Победы. На нем активисты краской написали "Снеси меня", "Снести" и так далее.

[ + – ] Памятник Пушкину на проспекте Победы. Фото: Focus.ua/Руслан Зерницкий

Как пишет Слабоспицкий, Пушкин является "символом российского империализма" и олицетворением "великого могучего русского языка".

"В своих произведениях Пушкин отрицал даже возможность украинской государственности и откровенно пропагандировал украинофобию, ненависть к украинцам и полякам", –– рассуждает активист.

Напомним, в Киеве хотят поставить памятник умершей королеве Великобритании Елизавете II. Она должна заменить советского комдива Николая Щорса.

В Минкульте, в свою очередь, рассказали, когда декоммунизируют "Родину-Мать". Музей Второй мировой войны уже предоставил необходимые документы, но техническое воплощение идеи по демонтажу советского герба с монумента требует времени.