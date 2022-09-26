"Снеси меня": в Киеве запустили флешмоб по демонтажу памятников Пушкину и Щорсу
Активисты расписали постамент со скульптурой российского поэта фразами "Демонтируй меня" и "Снести". На памятнике красногвардейского командира написано "Палач" и "Убийца".
Активисты в Киеве запустили акцию "Снеси меня полностью" по демонтажу памятников российских деятелям. Об этом у себя в соцсетях написал один из ее организаторов Олег Слабоспицкий.
"Сегодня с друзьями запустили флешмоб "Снеси меня полностью". Первым сделали ребрендинг большевистскому преступнику Николаю Щорсу", –– рассказал активист.
Он уточнил, что скульптурное изображение красногвардейского командира, которое было установлено недалеко от железнодорожного вокзала в 1954 году, полностью подпадает под украинский закон о декоммунизации.
Украинский институт национальной памяти с 2016 года призывает столичную власть демонтировать монумент. Однако в течение 2016-2022 годов киевская мэрия и Министерство культуры и информационной политики Украины перебрасывают ответственность за демонтаж друг на друга, уточняет Слабоспицкий.
"Иными словами происходит сознательный саботаж выполнения норм закона о декоммунизации и отбеливании таких советских преступников как Щорс", – подчеркнул он.
Киевские активисты расписали памятник словами и фразами "Палач", "Убийца", "Воевал против УНР", "Демонтируй меня наконец".
Вторым памятником, на котором сторонники декоммунизации оставили надписи, стало скульптурное изображение поэта Александра Пушкина на проспекте Победы. На нем активисты краской написали "Снеси меня", "Снести" и так далее.
Как пишет Слабоспицкий, Пушкин является "символом российского империализма" и олицетворением "великого могучего русского языка".
"В своих произведениях Пушкин отрицал даже возможность украинской государственности и откровенно пропагандировал украинофобию, ненависть к украинцам и полякам", –– рассуждает активист.
Напомним, в Киеве хотят поставить памятник умершей королеве Великобритании Елизавете II. Она должна заменить советского комдива Николая Щорса.
В Минкульте, в свою очередь, рассказали, когда декоммунизируют "Родину-Мать". Музей Второй мировой войны уже предоставил необходимые документы, но техническое воплощение идеи по демонтажу советского герба с монумента требует времени.