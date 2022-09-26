"Знеси мене": у Києві запустили флешмоб із демонтажу пам'ятників Пушкіну та Щорсу
Активісти розписали постамент зі скульптурою російського поета фразами "Демонтуй мене" та "Знести". На пам'ятнику червоногвардійського командира написано "Кат" і "Вбивця".
Активісти у Києві запустили акцію "Знеси мене повністю" щодо демонтажу пам'ятників російським діячам. Про це у себе в соцмережах написав один з її організаторів Олег Слабоспицький.
"Сьогодні з друзями запустили флешмоб "Знеси мене повністю". Першим зробили ребрендинг більшовицькому злочинцю Миколі Щорсу", — розповів активіст.
Він уточнив, що скульптурне зображення червоногвардійського командира, яке було встановлено неподалік залізничного вокзалу 1954 року, повністю підпадає під український закон про декомунізацію.
Український інститут національної пам'яті з 2016 року закликає столичну владу демонтувати монумент. Проте протягом 2016-2022 років київська мерія і Міністерство культури й інформаційної політики України перекидають відповідальність за демонтаж одне на одного, уточнює Слабоспицький.
"Іншими словами відбувається свідомий саботаж виконання норм закону про декомунізацію і відбілювання таких радянських злочинців як Щорс", — наголосив він.
Київські активісти розписали пам'ятник словами та фразами "Кат", "Вбивця", "Воював проти УНР", "Демонтуй мене нарешті".
Другою пам'яткою, на якій прихильники декомунізації залишили написи, стало скульптурне зображення поета Олександра Пушкіна на проспекті Перемоги. На ньому активісти фарбою написали "Знеси мене", "Знести" і таке інше.
Як пише Слабоспицький, Пушкін є "символом російського імперіалізму" й уособленням "великої могутньої російської мови".
"У своїх творах Пушкін заперечував навіть можливість української державності й відверто пропагував українофобію, ненависть до українців і поляків", — міркує активіст.
Нагадаємо, у Києві хочуть поставити пам'ятник померлій королеві Великої Британії Єлизаветі II. Вона має замінити радянського комдива Миколу Щорса.
У Мінкульті, зі свого боку, розповіли, коли декомунізують "Батьківщину-Мати". Музей Другої світової війни вже надав необхідні документи, але технічне втілення ідеї щодо демонтажу радянського герба з монумента потребує часу.