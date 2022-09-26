"Знеси мене": у Києві запустили флешмоб із демонтажу пам'ятників Пушкіну та Щорсу

Активісти розписали постамент зі скульптурою російського поета фразами "Демонтуй мене" та "Знести". На пам'ятнику червоногвардійського командира написано "Кат" і "Вбивця".

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Активісти у Києві запустили акцію "Знеси мене повністю" щодо демонтажу пам'ятників російським діячам. Про це у себе в соцмережах написав один з її організаторів Олег Слабоспицький.

"Сьогодні з друзями запустили флешмоб "Знеси мене повністю". Першим зробили ребрендинг більшовицькому злочинцю Миколі Щорсу", — розповів активіст.

Він уточнив, що скульптурне зображення червоногвардійського командира, яке було встановлено неподалік залізничного вокзалу 1954 року, повністю підпадає під український закон про декомунізацію.

Український інститут національної пам'яті з 2016 року закликає столичну владу демонтувати монумент. Проте протягом 2016-2022 років київська мерія і Міністерство культури й інформаційної політики України перекидають відповідальність за демонтаж одне на одного, уточнює Слабоспицький.

"Іншими словами відбувається свідомий саботаж виконання норм закону про декомунізацію і відбілювання таких радянських злочинців як Щорс", — наголосив він.

Київські активісти розписали пам'ятник словами та фразами "Кат", "Вбивця", "Воював проти УНР", "Демонтуй мене нарешті".

[ + – ] Пам'ятник Щорсу раписали фразами "Кат" і "Вбивця".

Другою пам'яткою, на якій прихильники декомунізації залишили написи, стало скульптурне зображення поета Олександра Пушкіна на проспекті Перемоги. На ньому активісти фарбою написали "Знеси мене", "Знести" і таке інше.

[ + – ] Пам'ятник Пушкіну на проспекті Перемоги Фото: Focus.ua/Руслан Зерницький

Як пише Слабоспицький, Пушкін є "символом російського імперіалізму" й уособленням "великої могутньої російської мови".

"У своїх творах Пушкін заперечував навіть можливість української державності й відверто пропагував українофобію, ненависть до українців і поляків", — міркує активіст.

Нагадаємо, у Києві хочуть поставити пам'ятник померлій королеві Великої Британії Єлизаветі II. Вона має замінити радянського комдива Миколу Щорса.

У Мінкульті, зі свого боку, розповіли, коли декомунізують "Батьківщину-Мати". Музей Другої світової війни вже надав необхідні документи, але технічне втілення ідеї щодо демонтажу радянського герба з монумента потребує часу.