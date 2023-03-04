У Криму з почестями поховали "вагнерівця", засудженого на 22 роки за спалення людини

Т. зв. "губернатор Севастополя" вважає, що Роман Алексанцев "спокутував тяжкий злочин кров'ю" і назвав його смерть під Бахмутом недаремною.

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Зека-"вагнерівця", який спалив живцем людину і був засуджений за це на 22 роки позбавлення волі, поховали з почестями за штурм Бахмута. Про це повідомляють росЗМІ.

На Донбасі помер ув'язнений Роман Алексанцев. Його в рідному місті засудили за тяжкий злочин, проте пізніше завербували в ПВК "Вагнер". Окупант швидко погодився вирушити на війну, адже за це йому обіцяли виплати від держави та амністію.

У процесі бойових дій під Бахмутом Роман Алексанцев помер. У рідному Севастополі його поховали з почестями й окремої уваги вартує промова т. зв. "губернатора", який подякував чоловікові за його воєнні злочини в Україні та назвав його героєм.

"Роман Миколайович був засуджений за тяжкий злочин, але спокутував його кров'ю", — каже Сергій Меняйло.

[ + – ] Загиблий на Донбасі кримчанин убив свого товариша та спалив Фото: theins.ru

Кривавий злочин Романа Алексанцева у Севастополі (2017 рік)

2 серпня 2017 року обвинувачений викликав таксі за допомогою диспетчерської служби й на виклик приїхав його добрий знайомий. Вони проживали в тому самому районі.

З невідомих причин Роман Алексанцев завдав таксисту не менше трьох ударів ножем і внаслідок отриманих травм Юрій Штеймець (ім'я жертви) помер на місці. Злочинець забрав у водія 120 тисяч рублів, поклав тіло у багажник і кілька годин катався по місту в пошуках заборонених речовин.

Після цього машина з тілом була спалена, а сама справа набула небувалого розголосу на території Криму. Таксиста шукали кілька днів по всьому півострові.

У жовтні 2018 року т. зв. "міський суд Севастополя" засудив чоловіка до 22 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Присяжні визнали Алексанцева винним за трьома епізодами злочину: вбивство, викрадення коштів, викрадення і підпал автомобіля.

Нагадаємо, 2 березня росЗМІ писали, що в РФ перейменували школу на честь бійця ПВК "Вагнер", в якій він ніколи не навчався. У документах йдеться, що загиблий в Україні "вагнерівець" Євген Орлов — Герой Росії. Проте керівництво школи повідомило, що не знає про його "геройство", а просто виконує розпорядження міської адміністрації.