Росіяни звозять вантажівки зі своїми військовими на північ Криму, – представництво президента

За даними представництва президента України в АРК, у Красноперекопську окупанти шукають робочу силу для копання окопів і просять "приходити зі своїм інструментом".

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На північ тимчасово окупованого Кримського півострова через Сімферополь продовжують прибувати вантажівки з військовослужбовцями Російської Федерації, переважно зі 126 бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляють у представництві президента України в Автономній Республіці Крим із посиланням на відкриті джерела.

Також зазначається, що російські окупанти шукають робочу силу для копання та облаштування окопів у місті Красноперекопськ, що на півночі Криму. При цьому потенційним робітникам кажуть "приходити зі своїм інструментом".

У представництві президента констатують, що мілітаризація півострова продовжується. Сімферопольський аеропорт з 24 лютого 2022 року і досі закритий для цивільної авіації.

Крім того, "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов ухвалив рішення про облаштування на півострові нової бази для бійців ПВК "Вагнер". Під цю мету в одному із гірських районів Криму нібито мають виділити 500 га землі.

У публікації також йдеться, що станом на 6 березня на території Кримського півострова було поховано щонайменше 315 військових ЗС РФ. Передбачається, що 208 із них були громадянами України.

Нагадаємо, що 2 березня речник Оперативного командування "Схід" Владислав Назаров повідомив, що ЗС РФ вирили вздовж пляжів на території тимчасово окупованого Криму близько 200 кілометрів траншів.

У ранковому зведенні Генштабу за 4 березня повідомлялося, що російські окупанти створюють "добровольчі дружини" через побоювання активізації проукраїнського руху на півострові та дефіциту правоохоронців.

Ще ми писали про те, що 3 березня росЗМІ повідомили про похорон бійця ПВК "Вагнер", який раніше засуджений на 22 роки за спалення людини. Колишнього в'язня Романа Алексанцева поховали з почестями за штурм Бахмута.